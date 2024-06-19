19/06/2024
漫步東京銀座！走進Shiseido Gallery、精工博物館、Nissan旗艦店，一趟世界級的精品深度遊
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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逢周三更新
上一篇介紹了藏身於東京銀座小巷中的咖啡專門店「琥珀咖啡」，歎過陳年咖啡，步出咖啡店就如由昭和時代穿越回到現在。眾所周知，銀座是日本最繁華地區之一，世界級精品林立，所以人們總是把銀座聯想到購物。但除了行街Shopping，銀座還有藝術、工藝發展和科技潮流等不同方面，就讓筆著介紹如何漫步銀座，免費地感受不一樣的銀座。
Read more: 東京朝聖日本第一間咖啡專門店：琥珀咖啡！呷著罕有陳年咖啡，感受昭和氣氛與咖啡職人精神
銀座是位於日本東京都中央區西部，由銀座一丁目至銀座八丁目。在星期六和星期日中午到傍晚，銀座的主要道路，從東京地鐵Metro銀座站，經中央通到銀座八丁目約一公里範圍會成為行人區，日本人稱之為「歩行者天国」。
Shiseido Gallery
Shiseido Gallery
地址：東京都中央區銀座8-8-3東京銀座資生堂大樓B1/F（Google Maps）
電話：03-3572-3901
開放時間：平日11:00 - 19:00，星期日及公眾假期 11:00 - 18:00
休息日：逢星期一
入場費：免費
詳情：官網
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