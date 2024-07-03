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03/07/2024

東京銀座知名高級鐵板燒：古堡氣派、美術館氣質、精緻料理！曾款待Donald Trump！生日、紀念日慶祝熱選

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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　　東京銀座貴為日本最繁華地區之一，除了購物，可以怎樣逛呢？大家不妨安排一趟高尚雅致的深度遊，在「琥珀咖啡」品嘗陳年咖啡作為下午茶，再由銀座八丁目漫步到四丁目，認識Shiseido的藝術世界、Seiko的精準工藝、還有Sony和Nissan對未來的發展，跟著在「銀座うかい亭」品嘗一頓非凡的鐵板燒盛宴作為總結。

 

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　　「銀座うかい亭」在日本非常知名，是東京屈指可數的高級鐵板燒餐廳。當年Donald Trump上任美國總統，出訪日本時，當時的首相安倍晉三便是在「銀座うかい亭」款待Donald Trump。而且，不少電視劇都會借「銀座うかい亭」為拍攝場地，例如由日劇天后米倉涼子主演的高收視醫療劇《Doctor X》。

 

　　多年前「銀座うかい亭」亦是米芝蓮一星餐廳，而以日式鐵板燒摘星的餐廳是非常少數。另外，「銀座うかい亭」在日本食評網站「食べログ」Tabelog更是多年來獲獎無數，包括2020年、2019年、2018年及2017年的The Tabelog Award Bronze 受賞店，和2021年、2022年及2024年的鐵板燒百名店。

 

「銀座うかい亭」的門口盡顯非凡的派頭，先以紅地毯的高規格禮遇來迎接客人，門口左右兩旁豎立叉和湯匙的裝飾人像，高級感中又帶藝術感。

 

進入餐廳後，服務員立刻上前來招待，幫我們把外套和包包等隨身物品暫存起來。筆者光顧那天是情人節之後一天，所以餐廳使用了紅玫瑰來裝飾，增添了節日氣氛。

 

等待引領到用餐位置時，可以在這寬敞豪華的等候區稍為休息或者欣賞各式各樣的古董擺設。

 

單單這個玄關位置的裝潢已經讓人感覺到高貴的格調，既有歐式古堡的氣派，亦有美術館的藝術氣質。

 

下一頁：更多精彩鐵板燒環境介紹

 

 

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