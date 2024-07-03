東京銀座知名高級鐵板燒：古堡氣派、美術館氣質、精緻料理！曾款待Donald Trump！生日、紀念日慶祝熱選

東京銀座貴為日本最繁華地區之一，除了購物，可以怎樣逛呢？大家不妨安排一趟高尚雅致的深度遊，在「琥珀咖啡」品嘗陳年咖啡作為下午茶，再由銀座八丁目漫步到四丁目，認識Shiseido的藝術世界、Seiko的精準工藝、還有Sony和Nissan對未來的發展，跟著在「銀座うかい亭」品嘗一頓非凡的鐵板燒盛宴作為總結。

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「銀座うかい亭」在日本非常知名，是東京屈指可數的高級鐵板燒餐廳。當年Donald Trump上任美國總統，出訪日本時，當時的首相安倍晉三便是在「銀座うかい亭」款待Donald Trump。而且，不少電視劇都會借「銀座うかい亭」為拍攝場地，例如由日劇天后米倉涼子主演的高收視醫療劇《Doctor X》。

多年前「銀座うかい亭」亦是米芝蓮一星餐廳，而以日式鐵板燒摘星的餐廳是非常少數。另外，「銀座うかい亭」在日本食評網站「食べログ」Tabelog更是多年來獲獎無數，包括2020年、2019年、2018年及2017年的The Tabelog Award Bronze 受賞店，和2021年、2022年及2024年的鐵板燒百名店。

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