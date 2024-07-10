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10/07/2024

東京必遊！三鷹之森吉卜力美術館：走進宮崎駿動畫世界，化身迷路小孩探索美麗與有趣世界

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　東京熱門景點「三鷹の森ジブリ美術館」（三鷹之森吉卜力美術館，以下簡稱吉卜力美術館）由日本動畫大師宮崎駿創立，自2010年開館以來訪客總是絡繹不絕。吉卜力美術館不設現場售票，除了要預先實名訂票，還有每日只設四場參觀時段，每場亦有人數限制，真是一票難求，對旅客來說，編排行程時更增添了不少難度。

 

　　筆者遊覽東京這麼多次，終於在今年年初達成這一項Travel Bucket List！若果要筆者先來個簡單總結，吉卜力美術館是非常值得一遊，甚至再遊！無論由美術館的外觀到展館內的陳設，由大的五米高動畫角色模型到小的一堆用剩的短鉛筆，都是你無法想像的美麗和有趣，就如走進宮崎駿的動畫世界般夢幻，令你不捨得回到現實呢！

 

吉卜力美術館的門牌由一對街燈組成，加上三隻小龍貓，既特別又可愛。

 

這是吉卜力美術館的標誌，三隻鷹和一隻豬代表美術館位於三鷹市井之頭附近。若果大家細心留意，會發現這個標誌隱藏在不少地方，例如圍著花圃的磚頭上。

 

溫暖的陽光下，走進樹叢間的園區，隨即映入眼簾是色彩鮮明被藤蔓包圍著的建築物，還有守護森林的龍貓，使人非常期待這次宮崎駿動畫朝聖之旅。

 

巨大的龍貓和煤炭屎鬼在入口處售票嗎？非也，他們是在歡迎訪客，及指示真正的入口在右邊。

 

　　小貼士：若果乘搭「貓巴士」前往吉卜力美術館，下車後最近的是南面入口，筆者建議不要心急立即走進園區，稍為向北走，才不會錯過「龍貓售票亭」（#1）。

 

下一頁：更多吉卜力美術館精彩介紹

 

 

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