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16/10/2024

漫步橫濱半日遊！童心未泯逛麵包超人博物館 + LG數碼畫廊探索世界與未來 + 橫濱海洋塔欣賞360度美景！

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　橫濱屬於神奈川縣，位於東京以南，距離約30分鐘車程，交通便利，橫濱站更是「首都圈最想居住地區（車站）排行榜」的連續6年冠軍，所以橫濱的人口亦是日本第二大，僅次於東京都。橫濱的東面是東京灣，橫濱港亦是日本最早開港的港口之一，與世界各國的貿易繁頻，有不少外資進駐，令這個城市交融著近代西洋建築與現代摩天大樓，洋溢著異國風情。今篇文章會為大家介紹半天漫步橫濱的行程，去感受這一個充滿魅力的港口城市。

 

橫濱麵包超人兒童博物館

 

《麵包超人》自1988年被製作成電視動畫就一直播放至今，來到位於橫濱站（#1）附近的麵包超人博物館（#2）便能感受到它是如何受到孩子們歡迎。

一樓的商區是免費入場，有各式商舖，如售賣紀念品、攤位遊戲、照相館。雖然處處都是人龍，但滿滿都是孩子們的歡笑聲，筆者也被感染到心情舒暢起來。

1樓還有餐廳和美食廣場，食物大多是以卡通人物造型，非常可愛。大家知道《麵包超人》有幾多個角色嗎？在2009年它便憑1768個登場角色獲得健力士世界紀錄。

二樓和三樓的區域需要預先網上購票才可進入，內有遊樂設施、舞台表演、售賣限定商品等。（圖片取自官網）

 

横浜アンパンマンこどもミュージアム／橫濱麵包超人兒童博物館

地址：神奈川縣橫濱市西區港未來6-2-9（Google Maps

電話：045-227-8855

營業時間：10:00 - 18:00

入場費：2,200円 - 2,600円

官網：詳情

 

下一頁：即睇Yumesaki Gallery精彩介紹

 

 

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