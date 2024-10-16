漫步橫濱半日遊！童心未泯逛麵包超人博物館 + LG數碼畫廊探索世界與未來 + 橫濱海洋塔欣賞360度美景！

橫濱屬於神奈川縣，位於東京以南，距離約30分鐘車程，交通便利，橫濱站更是「首都圈最想居住地區（車站）排行榜」的連續6年冠軍，所以橫濱的人口亦是日本第二大，僅次於東京都。橫濱的東面是東京灣，橫濱港亦是日本最早開港的港口之一，與世界各國的貿易繁頻，有不少外資進駐，令這個城市交融著近代西洋建築與現代摩天大樓，洋溢著異國風情。今篇文章會為大家介紹半天漫步橫濱的行程，去感受這一個充滿魅力的港口城市。

橫濱麵包超人兒童博物館

横浜アンパンマンこどもミュージアム／橫濱麵包超人兒童博物館

地址：神奈川縣橫濱市西區港未來6-2-9（Google Maps）

電話：045-227-8855

營業時間：10:00 - 18:00

入場費：2,200円 - 2,600円

官網：詳情

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