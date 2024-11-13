豪歎活松葉蟹！東京高級蟹料理銀座きた福：松葉蟹腳天婦羅、蟹膏甲羅燒、三文魚子蟹雜炊，全蟹宴超滿足！

東京銀座不僅是購物天堂，也是美食愛好者的天堂。在上一篇文章中，筆者介紹了「東京銀座萬怡酒店」的住宿體驗。不知道大家是否還記得，早前筆者也介紹過一間位於銀座、曾款待Donald Trump的高級鐵板燒餐廳「銀座うかい亭」呢？從東京銀座萬怡酒店步行到「銀座うかい亭」只需3分鐘。而這次，筆者要介紹的是另一間位於酒店附近的高級蟹料理專門店 ── 「銀座 きた福」。

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