13/11/2024
豪歎活松葉蟹！東京高級蟹料理銀座きた福：松葉蟹腳天婦羅、蟹膏甲羅燒、三文魚子蟹雜炊，全蟹宴超滿足！
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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東京銀座不僅是購物天堂，也是美食愛好者的天堂。在上一篇文章中，筆者介紹了「東京銀座萬怡酒店」的住宿體驗。不知道大家是否還記得，早前筆者也介紹過一間位於銀座、曾款待Donald Trump的高級鐵板燒餐廳「銀座うかい亭」呢？從東京銀座萬怡酒店步行到「銀座うかい亭」只需3分鐘。而這次，筆者要介紹的是另一間位於酒店附近的高級蟹料理專門店 ── 「銀座 きた福」。
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