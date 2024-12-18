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18/12/2024

在東京慶祝聖誕節！Tokyo Midtown最大戶外溜冰場、飄雪黃金聖誕大道、欣賞銀河中的東京鐵塔！

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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　　踏入十二月，不論是走進商場或是屋苑，四處都彌漫著濃厚的聖誕氣氛。腦海中不禁浮現出那首熟悉的旋律：「I feel it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas is all around me, And so the feeling grows…」。大家還記得這首歌嗎？這首「Christmas Is All Around」是改編自「Love is All Around」的聖誕曲，出自2003年以聖誕節為主題的英國浪漫喜劇電影《Love Actually》。不知不覺，這部電影和這首歌已經陪伴我們二十多年了。說遠了，若果大家今年會在東京過聖誕，不妨到以下筆者介紹的地方去享受浪漫夢幻的聖誕。

 

位於六本木的Tokyo Midtown有一個聖誕節傳統，每年都會在「Grass Square」搭建東京最大的戶外溜冰場。如果你看過由木村拓哉和竹內結子主演的日劇《冰之驕子Pride》，一定能理解聖誕節去溜冰的特別情懷。 

 

Midtown Ice Rink每年都會與不同品牌合作，特別佈置戶外溜冰場。去年是與Coach合作，今年則是與KOSÉ合作。

 

除了收取入場費外，商場的安排也非常貼心，不僅提供溜冰裝備和儲物櫃的租借服務，還設有專為初學者準備的溜冰課程。

 

從「Grass Square沿著小步道走去一旁的「Midtown Garden」，抬頭一看，一彎娥眉月掛在幽藍的夜空，美得如同走進了童話世界。

 

 

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