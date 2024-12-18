在東京慶祝聖誕節！Tokyo Midtown最大戶外溜冰場、飄雪黃金聖誕大道、欣賞銀河中的東京鐵塔！

踏入十二月，不論是走進商場或是屋苑，四處都彌漫著濃厚的聖誕氣氛。腦海中不禁浮現出那首熟悉的旋律：「I feel it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas is all around me, And so the feeling grows…」。大家還記得這首歌嗎？這首「Christmas Is All Around」是改編自「Love is All Around」的聖誕曲，出自2003年以聖誕節為主題的英國浪漫喜劇電影《Love Actually》。不知不覺，這部電影和這首歌已經陪伴我們二十多年了。說遠了，若果大家今年會在東京過聖誕，不妨到以下筆者介紹的地方去享受浪漫夢幻的聖誕。