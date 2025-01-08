蒐集不同角度的巴黎鐵塔：沿夏樂宮、塞納河畔、巴黎十六區小街走，最美景點盡收眼底

在上一篇文章中，筆者提到搭夜機前去了「Intervals天際酒吧及餐廳」作為旅程的第一站，那次的飛行時間接近十四小時，大家猜到這次新旅程的目的地是哪個國家嗎？筆者過往大多介紹東南亞尤其是日本的好去處，新的一年，新的遊歷，我們將穿越亞洲，來到浪漫之都──巴黎。

說到法國巴黎，大家腦海中第一個浮現的畫面是甚麼？沒錯，就是那座聳立在塞納河畔的巴黎鐵塔！巴黎鐵塔，法文名稱「Tour Eiffel」，因此也被譯音為「艾菲爾鐵塔」。巴黎鐵塔不僅是法國的象徵，更是世界各地遊客心目中必去的地標。今次筆者將介紹5個拍攝巴黎鐵塔的經典角度，由核心的外圍拍到核心的內圍，讓大家捕捉到巴黎鐵塔美美的每一面。

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1）巴黎鐵塔與廣場

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