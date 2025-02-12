巴黎羅浮宮半日精華遊（上）：探索古希臘神話、欣賞殿堂級畫作、沉醉於意大利文藝復興雕像

世界上最著名的博物館之一羅浮宮（Louvre Museum / Musée du Louvre）收藏了超過35,000件藝術品和歷史文物，如同一座龐大的藝術迷宮。如果大家只有一兩個小時的時間，可以參考前一篇文章中介紹的「必看羅浮宮三寶」行程。而如果大家和筆者一樣有大半天的時間，不妨跟隨這篇和下一篇文章的介紹，一起探索這座無盡的文化寶庫。

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神秘的古希臘神話

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