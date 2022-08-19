8杯水減肥法：跟著時間表飲水，就能輕鬆排毒瘦身？

朋友最近身體出現了狀況，醫生建議他每天定時飲水，當日見他真的調教了鬧鐘，定時飲水。

當你覺得口乾時才飲水，其實身體已經開始脫水，最佳的飲水方法是每隔一段時間飲適量的水，因為一次過喝大多有機會增加身體負荷，然而，又有多少人會如此自覺呢？加上這三年常戴口罩，很多人都不自覺地減少飲水量。

身邊很多朋友都嘗試168飲食，大部份都表示容易跟隨。除了一天集中在8小時進食外，大家不妨同時進行「8 杯水減肥法」，協助身體排毒。

由德國科學家提出的「8 杯水減肥法」： 每天在8個固定的時間，喝一杯約250毫升的水（溫水最為理想），不用特地改變其他生活或飲食習慣，就有排毒和減肥作用。

「8杯水減肥法」時間表

第1杯：起床後（假設為7點）

睡醒時身體處於缺水狀態，空腹時喝一杯溫水能提升新陳代謝，幫助清理體內囤積廢物，同時亦可幫助排出宿便。

第2杯：早上9點

腸胃排毒時段，這時候飲水可以幫助身體排出毒素。

第3杯：早上11點半

接近午餐時間，可能會出現飢餓感，這時候飲杯溫水有助增加飽足感，同時可減低午餐食量。

第4杯：下午1點

午餐過飽會有睡意，建議可減慢進食速度，只吃七分飽，用餐時喝至少1杯水，可幫助消化的同時增加飽足感。

第5杯：下午3點半

建議大家飲水代替高糖飲料，假如嫌清水口味太淡，可以加片檸檬調味。

第6杯：下午5點半

晚餐前同樣也先飲溫水，既可促進新陳代謝，亦可防止進食過多。

第7杯：晚上7點

晚餐後喝一杯水除了可以補充水分、促進血液循環與排毒外，有研究指出在這時候喝水就等同於運動（！？）

第8杯：晚上9點

睡眠時無法自行補充水分，睡前2小時飲水可幫助調節血液濃度，避免血液變得濃稠，避免患上心血管疾病。

能夠實踐定時飲水固然好，但身邊有幾位朋友坦言不喜歡飲水（！）連有汽礦泉水都不喜歡，表示難有飲水的意欲。

坦白說，如果有決心，其實一定可以實踐，不飲溫水，退而求其次，最簡單加點檸檬汁幫無味的水「提鮮」，據講宋慧喬的減肥秘訣是飲檸檬水。檸檬水可以抑制脂肪積聚在體內，使食物中攝入的糖和脂質快速轉化成能量，促進新陳代謝，檸檬水還可以抑制食慾同時增加喝水意欲。

最近我買了一盒Uncle Lemon，一來想試試屏東檸檬，二來亦覺得小盒包裝很方便。100%檸檬原汁檸檬磚，選用來自屏東九如的優利卡檸檬與屏東當地農民契作，連皮帶籽將新鮮檸檬汁封裝在果凍盒包裝內，方便攜帶輕鬆飲用，隨時補充維他命Ｃ。每顆25g蘊含整顆檸檬的精華。

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此外，被視為超級食物的奇亞籽（Chia Seed），吸水後膨脹（可達15倍的種子重量）以及高纖維的特性，能在腸胃中減緩澱粉轉換成糖的速度，被視為減肥聖品。

自從我在Cafe飲過 Earl Grey Milk Tea With Chia Seed後，發現這無味的Super Food都幾百搭，於是添了一包Chia Seed，間中放一匙入清水或其他飲品，快速方便吸收Chia Seed的好處。

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然後，我發現檸檬加奇亞籽可調配成威力更大的健康飲品，建議大家都試試。