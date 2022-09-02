韓劇中常見的萬用Balm 究竟是甚麼？一支即時提升臉、唇、頸部的光澤感！

現時才提起早前播完的《非常律師禹英禑》不知會否太遲？我好喜歡這套劇，推薦未睇的朋友可放入播放清單。雖然現時韓劇的置入商品，話題性未必及當年《來自星星的你》的YSL星星唇膏，但PPL（置入性行銷）基本上已是韓劇必備。《非常律師禹英禑》非大台出品，加上主題冷門，又沒有超級大明星，觀眾估計因此沒有PPL。

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但由於這套劇是邊拍邊播，當劇集人氣急升的時候，到第十一集出現了一個「不自然」的PPL，崔秀妍（河允景 ）掏出KAHI Balm補妝，塗了額頭、面頰、頸和嘴唇，近鏡拍攝產品並長達20秒，很多觀眾反而覺得突兀，更有說是「慘遭置入」！

我的第一反應是「這品牌很有錢啊！」，有充裕Budget決策又快！先說這款由金高銀代言的KAHI萬用保濕棒，近年有睇韓劇的觀眾對這支產品都不會陌生，《永遠的君主》、《黑色太陽》、《模範計程車》、《Oh！珠仁君》、《達利與薯仔湯》、《柔美的細胞小將》，還有最近大受歡迎的《社內相親》都有出現

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KAHI於2020年創立，主打皇牌是將不同功能的護膚膏做成棒狀，輕巧且方便攜帶的KAHI Balm。常出現的粉紅色（補濕去皺）也是最熱賣的產品，有官網現在更直接將它稱為「金高銀Balm」，據說銷售量已突破1000萬支。

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官方最近更請來Ava Max代言，也是有Budget的表現！

在韓劇中，最常看到女主角的示範就是塗在面、嘴唇和頸，即時滋潤和增加光澤，韓國天氣乾燥，加上流行水光感妝容，所以用Balm即時增加潤澤效果也理解（工藤靜香都有帶備眼霜隨時塗抹頸部的習慣），但有人覺得一支Blam塗嘴唇，又塗頸等部位，有點不太衛生，建議可用紙巾抹走一層再塗嘴唇。

其實，類似KAHI這樣的多用途Balm，歐美已有超過百年歷史，當然配方和質感也稍有不同，但都是以保濕滋潤和修護為主。

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擁有300年歷史的Pomma Dedivine，本來是皇室御用藥劑師公司旗下品牌，幾百年來一直是英國人的家居藥用軟膏，主要配方為4種具治療性精油：安息香、丁香、肉荳蔻和肉桂，97%天然成分，嬰兒及小童也可安心使用。冬天滋潤防爆拆，夏天舒緩蚊叮蟲咬的不適，也能快速治癒輕微燙傷、割損和擦傷。深層滋潤肌膚，用於乾燥及瘙癢皮膚、指甲邊位角質層護理、腳跟、或乾裂的嘴唇和手部。

售賣點： Pomma Dedivine

Lanolips 101 Ointment 也是榮獲多個國際美容獎項的萬用軟膏，主要成分為透過專利提煉技術，比醫療級羊脂更純淨、柔軟和滋潤的羊脂配方。我的外國朋友尤其喜歡，我反而覺得太Rich，所以只是極乾燥的時候用作潤唇膏。直至一次家人被熱水灼傷手指頭，起了一個大水泡，當時家中沒有藥膏，我幫他用101 Ointment厚敷再加一層薄化妝棉蓋著，第二天情況已大大改善，第三天水泡退了，那時候我便明白為何需要有萬用軟膏「看門口」了。



購買：Lanolips 101 Ointment

全智賢代言的su:m37°出品口碑甚佳，奈何在香港就是欠了一點知名度，如果也想有一支萬用Balm傍身，不妨考慮 su:m37° Secret Multi Balm 奇蹟活酵肌密多功能補濕修護棒（7g $230)，結合經自然發酵的植萃成分及精油成分，包括LG H&H獨家專利成分雪松醇、紅沒藥、Mortierella Oil和乳木果油，化妝/補妝前使用能撫平淡紋，塗抺於蘋果頰，能即時補濕及提亮肌膚，亦可當作潤唇膏使用，又可用於頸部，手肘和指甲邊，甚至用作眉毛定型。比奢華品牌的潤唇膏更便宜，但又有如此多用途，值得入手。

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