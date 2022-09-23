Beauty
Get it Beauty！
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

23/09/2022

做好潔面程序，讓護膚事半功倍！兩款高科技潔面，讓肌膚愈洗愈白滑

#美白 #黑頭 #美容 #Skin & Body Care #美妝 #清潔 #est #臉部清潔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　潔面是護膚的重要一環，很多時潔面程序做得好，肌膚狀態已有很大改善。以往我推介的多是卸妝油和洗面膏，最近試了兩款潔面產品，效果也有相當驚喜。

 

#1 ageLOC LumiSpa iO

 

 

　　即使不是NuSkin 會員，相信很多女生都聽過LumiSpa，這款美容儀的口碑一直很好，但實不相瞞，我曾經擁有兩代LumiSpa，但可能之前太多Gadget，一直沒有開箱試用，一部送了給好友，上一代那部仍在家中某處。

 

　　早前，收到全新升級版ageLOC LumiSpa iO 美容儀，見到它輕巧的USB磁力充電設計已大有好感，以往不願開封太多Gadget的主要原因，就是沒有太多位置安放插蘇電線和充電座，相比之下，這個充電組件實在太Friendly。

 

　　搜尋了上代ageLOC LumiSpa和最新一代ageLOC  LumiSpa iO 的分別，其潔膚專利微脈動反旋科技、潔膚原理、程序和使用感都一樣。微脈動反旋科技能淨化毛孔，配合柔軟的銀離子抗菌醫學級矽膠導頭，溫和而深入地清除污垢、油脂和化妝品，使肌膚更光消緊緻，同時帶動肌膚運動，提升肌膚緊緻度。

 

　　試用了五天，早上潔面時先將ageLoc淨膚露加水揉出少量泡沫然後在面上推開，再用ageLOC LumiSpa iO進行2分鐘潔面，可能用過的都是比較高頻率的洗面機，有點不習慣LumiSpa iO 有節奏的機械轉動聲音，也不習慣沒有太大感覺，但用後皮膚的柔軟度真的提升了，感覺潔淨，的確有點意想不到。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

NU SKIN HKMC（@nuskin_hkmc）分享的貼文

 

　　ageLOC LumiSpa iO 加入智能化功能，配合專屬咨詢 VERA App 能因應不同場合、時間、護理區域等自訂護膚方案，同步至 ageLOC LumiSpa iO 之後連續開機2 次便可切換不同模式。更能夠追蹤使用情況，智能教練即時貼心提示，帶來針對性個人化護理體驗，這同時是一個多元數碼社群系統，可紀錄並分享個人的美肌蛻變歷程，促進品牌與顧客的連結。

 

　　我對潔膚效果滿意，但對智能化功能的暫時興趣不大，所以就沒有上線了。

 

查詢：NuSkin

ageLOC LumiSpa iO 連淨膚露 $1950

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應
更多Get it Beauty！文章

You May Also Like

#美白 #黑頭 #美容 #Skin & Body Care #美妝 #清潔 #est #臉部清潔
More on Beauty

Beauty Columnists

More

Staying Fit During Summer
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk