除了凍齡、回到少女時代，關於成長，你著眼甚麼？熟齡女星Gwyneth Paltrow、Kate Winslet怎看待年華老去？

因為《And Just Like That…》,Sarah Jessica Parker(SJP)再度活躍,然而大家的討論的焦點都集中在她的外貌,SJP表示無奈:「我覺得我好像怎麼做都不能夠讓人滿意,人們不想看到我的年齡應該呈現的真實樣子,好像很喜歡看我痛苦的樣子,我選擇自然衰老,所以樣子看起來不那麼完美,但若我做了一些人工修飾,又有可能被講說不尊重自然。我別無選擇,我該怎麼辦?是要停止衰衰老,還是直接消失?」即使她已欣然接受自然老去的事實,也允許自己不再處於完美的狀態,但似乎大眾仍然有「不許人間見白頭」的心態。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。