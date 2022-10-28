秋冬皮膚痕癢、敏感？想不到最能紓緩痕癢的，是平凡的蘆薈！兩款止痕好物推介

今個秋天直到今天氣溫也沒下降多少，但濕度卻非常低，大約一個月前我兩邊手臂皮膚開始敏感痕癢，其實家中都有些對付濕疹的天然產品，如之前在本欄分享過的牛屁油、化妝師自家品牌7 Natural Lab 濕疹噴霧、平凡媽媽的金膏等等，用了兩星期左右都平復了7至8成，即是已不會抓到樣破血流，灼熱感都減低了，但間中皮膚乾的時候又會覺得痕癢，或許是天氣持續乾燥，發炎情況未完全康復，最近用過幾款產品覺得不錯，都有蘆薈成份。

兩星期前見到朋友Andrew Leung，他笑說： 「你啲濕疹又來了，今次試試我們牌子的Body Care啦！客人用了效果都好好。」Andrew是澳洲天然護膚品牌Pharmabelle Brand Director，雖然認識了好幾年，但又真的未有機會試用他們的出品。

相信未必有很多讀者認識Pharmabelle，這個澳洲製造的香港品牌，是一位藥劑師，曾在國際知名美妝品牌擔任行政總裁達18年，美容業界相當有地位的前輩，亦即是Andrew的媽媽梁甘秀玲女士退休後的一個Project，Pharmabelle最初推出時在永安上架發售，沒有宣傳下都吸納了一班熟客，但規模還是比較細，6年前Andrew認為優質天然產品可以有更好發展，於是開始接手管理，「雖然我們沒有龐大的宣傳費，但好榮幸Sogo、Harvey Nichols和永安等百貨公司都和我們合作，加上開拓了網購渠道，慢慢地累積了更多新客戶。」

Pharmabelle的產品包裝設計不花巧，白底顏色字，產品資料清晰直接，而Andrew最大力推介給我的並不是甚麼神奇產品，而是Lavender & Camomile Shampoo & Body Wash （$320/500ml) 「我們的沐浴露是用蘆薈汁做基底，市面上即使很昂貴的沐浴露都不會用蘆薈汁，因為成本極高，這款沐浴露不會洗走皮膚表面的保護油層，薰衣草抗敏，洋甘菊舒敏，再加杏仁油加強滋潤，對預防和舒緩皮膚痕癢極有幫助。」此外，他建議我沐浴後可用Rose Geranium Tonic Oil ($320/100ml) 玫瑰天竺葵精油能舒緩敏感，榛子底油深層滋潤及改善彈性，Pharma Baby Happy Baby Lotion （$660/500ml) 同樣是用蘆薈汁做基底，加入甘油，薰衣草和洋甘菊，滋潤皮膚和舒緩敏感。三款產品的香氣都非常高質( 優質薰衣草真的有分別！），用後皮膚滋潤柔軟，的確對我現時的皮膚狀態有舒緩作用。

https://pharmabelle.com.au/

此外，另一位朋友送來一支止癢的PHB Lavender Hero Gel （$195/150ml) ，事緣他媽媽兩年前突然身體皮膚痕癢，加上長期病患抵抗力很差，即使跟隨醫生指示服藥及外塗類固醇藥膏，情況依然反覆，後來他在一間濕疹用品專門店找到這款Lavender Hero Gel ，老人家表示止癢程度竟然接近藥膏，當然使用次數要較頻密，產品成份有機蘆薈基底上添加有機薰衣草精華 (抗炎鎮痛、修復癒合、平衡油脂分泌)、有機山金車花精華 (舒緩痕癢) 及有機柬樹油 (保濕及平衡黑色素)，適用於面部、全身、頭皮和頭髮。

除了身體的痕癢位置，我連面部乾燥敏感都用，家人早前曬傷皮膚痕癢，用後有明顯舒緩效果，想不到這款看似平凡尋常的萬用蘆薈啫喱，止癢效果那麼顯著，值得常備一支看門口！

https://www.lollipopgarden.com.hk/



