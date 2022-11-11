私心分享曾經引起搶購熱潮的限量美妝品！今年有甚麼特色聖誕限定護膚化妝禮盒推介？

最近開始陸續收到各大品牌的聖誕禮物資料，近幾年幾乎大部分品牌都推出Avent Calendar，有的精緻奢華，有的以超值取勝，大大盒的確能帶來歡度佳節的儀式感，又可與朋友一同分享，難怪大受顧客歡迎。

最近整理家居，幾件Dior限量妝物重現，即使多年後再看也覺得值得珍藏（雖然沒有升值），當年品牌每年的聖誕Master Piece，比起Avent Calendar更經得起時間考驗，根據過往幾年經驗，即使如何精美的月曆盒，地方有限都未能保留收藏。

圖中的幾件Dior限量妝物，已不記得是否全部是Christmas Collection，但全部設計都有明顯的Fashion Elements，品牌近年與時裝有連繫的主要是Cushion Case和Lipstick Case，雖然與以往偏向Accessory的設計不同，但日常可用性更高，也有吸引之處。

心型鎖是Dior Pretty Charms Secret Lip Gloss 2006，圍邊的透明水晶珠非常精美，短鏈設計原意是可當作手袋掛飾，但實在太重，其實不太適宜掛在手袋上。

Diorlight Gloss Levres 2007 是內藏唇彩的水晶球頭頸鏈，有DIOR標誌吊飾之餘，更綴以Swarovski水晶，真的可當作頸鏈用呢！

Lady Dior Radiant Couture Touch Up Palette 2009 是手袋形狀的化妝盒，手挽有活動DIOR字母，更有匙扣設計，雖然當作掛飾也實在太重。

Dior Cannage Couture Eyelook Make Palette 2011，PVC物料上車上格紋，就像手袋的一部份，同樣有活動DIOR字母，這設計比起只在眼影粉表面壓花更吸引吧？可惜經不起歲月（其實10年都無話可說了），表面開始裂開及粉碎，所以立即拍照留念。

至於Monogram手仔布化妝袋，已不記得是那一年的限量版，但當年Beauty與Fashion的連繫的確比較明顯。

懷舊完畢，再分享今年聖誕第一輪心水之選：

Penhaligon’s 每年都推出的迷你香水禮盒，每次的小鐵盒／小鐵罐都很精美，可用作擺設又可用來收納小物，內藏五款最受歡迎的迷你經典女士香水，有朋友用鐵線固定瓶頸，將香水瓶改裝為頸鏈也很別緻，如沒有記錯，這麼多年的售價都沒太改變（好像還便宜了），可以說是反通漲產品。

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今年的Avent Calendar以圓型曲奇餅盒包裝呈現，24件禮物一如以往實用，有熱賣的貓貓唇膏、眼影和胭脂等貨裝化妝品，護膚品試用裝和化妝袋，每份禮物以不同圖案花紙包裝，方便抽獎！

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非常超值的聖誕禮盒（HK$650），基本上是三件貨裝產品（玉手修護霜、凝亮護唇油和全效4D濃黑翹長睫毛膏）的價錢，便有額外10款面部護膚產品、5款彩妝品、6款身體護理產品（Deluxe Size）。

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Eurobeauté 是Oasis Group旗下的專業美療護膚品，HK$298便有17件產品（價值$1,890），其中包括五款面膜（共8件）及其他護膚品，更有$100電子現金禮券。

https://www.facebook.com/eurobeautehk/