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27/01/2023

口罩令解除有望？買唇膏的興致回來了嗎？Rouge Hermes、Chanel 邊款最得我心？ 3款心水唇膏推介！

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

　　最近有風聲說口罩令大約於三月解除，姑勿論到時大家會否立即不戴口罩，或是根據場合心情狀態決定是否需要戴口罩，但肯定的是，再不會因為除口罩飲水、拍照，不知從哪兒的保安呼叫「請你戴回口罩」而影響心情。此外，過去兩年沒心機打扮的女生，購買化妝的興致應該回來吧？

 

　　群組已經有朋友問我買哪款唇膏好（大家都知我是唇膏控），那今個星期就聊聊唇膏吧！

 

　　我經常試很多不同品牌的唇膏，家中的藏量也不少，但在手袋內出現率最高都是五六個品牌，能夠被選為常用唇膏，除了顏色合心水，顯白易襯，著色度足，質地夠潤，妝感水潤之外，還有一個奇怪的偏好，我比較喜歡攜帶方型外殻設計的唇膏，因為即使跌落地，亦不會容易「碌」走。

 

　　至於唇膏質地，經過反覆試用，即使我很喜歡時尚型格的啞光唇膏，但最適合自己的還是Satin質地的珊瑚色系，因為我是那些沒塗膏就會被誤以為生病的類型，雖然會化妝但又不是Fully Make Up，日常用色彩濃度中上而有帶潤澤光感的唇妝就最適合，以下三款是我近期常用的唇膏：

 

 
 
 
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Peter Philips（@peterphilipsmakeup）分享的貼文

 

Dior Addict鏡光誘惑唇膏

 

　　很多年前已開始用Dior Addict，柔潤質感，順滑易塗。保持雙唇24小時水潤，6小時持久極致光澤。如果想有玻璃唇妝效，我會再加一層 Lip Maximizer。

 

 
 
 
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Dior Beauty Official（@diorbeauty）分享的貼文

 

　　近年Dior Addict 也加入唇膏組裝行列，唇膏芯和唇膏筒可分開買，每次推出的唇膏筒款式都吸引，即使「舊客」如我都覺得有吸引力，加分！

 

 
 
 
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CHANEL BEAUTY（@chanel.beauty）分享的貼文

 

Chanel Rouge Coco Flash 透亮光感唇膏

 

　　Chanel 唇膏家族當中最喜歡Rouge Coco Flash，對我來說它真是一款Daily Wear唇膏，質地較薄身，配方在唇上築起輕透薄膜，亮澤油分能完美折射光線，所以顯色之餘也通透，小巧的唇膏筒，最適合放入小手袋。

 

 
 
 
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Hermès（@hermes）分享的貼文

 

Rouge Hermes Satin Lipstick

 

　　當初買它是湊熱鬧的心態（後來工作關係有機會試用其他單品），畢竟家中有那麼多支唇膏嘛，但對於奢華品牌推出的美妝系列也實在好奇， 剛好又有我喜歡的色調，又是限量版⋯⋯ （女人買東西總有理由）

 

　　但意想不到的是，Satin質地唇膏的顯色度高，非常持久，即使吃東西後顏色脫落也是整體褪色，沒有留下一個色框，塗了一整天沒有令咀唇乾燥，總結是喜出望外。

 

一同湊熱鬧的幾位朋友最初買來當收藏，我都建議她們不妨用用，放著反而浪費呢！

 

 
 
 
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Silvana | Bellezza in viaggio（@silvy.d_）分享的貼文

 

　　2月1日推出的限量版也相當吸引，由愛馬仕美妝部門產品包裝的設計師，鞋履和珠寶部門的創意總監Pierre Hardy設計。條紋與色彩雅緻的漆面色帶形成鮮明對比，多彩配色展示夏日氣息，玩味十足。

 

 

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