見識「美妝大亨」的帶貨能力！Rihanna在Super Bowl表演時補妝，自家品牌Fenty Beauty曝光率急升

日前在 Super Bowl Half Time Show擔任表演嘉賓的Rihanna，睽違近7年、長達13分鐘的個人演出，霸氣登場方式，在飛天舞台與肚裡寶寶一起帶來超水準精彩表演，讓數以億計的觀眾聽得如癡如醉。

Rihanna 在台上拿出 Fenty Beauty 的invisimatte 控油粉餅補妝，這畫面也成為是次表演的亮點！

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據外媒報道，Rihanna 在 Super Bowl 表演台上拿出Fenty Beauty產品補妝，已帶來超強的宣傳效應， Launchmetrics 數據顯示，在表演後的12 小時內，已為品牌獲得 560 萬的 (MIV) 媒體影響力價值！除了 Fenty Beauty 的搜尋熱度激增之外，當晚所有舞者穿上的 Savage x Fenty 服裝，也令品牌瞬間急增至 260 萬媒體曝光率！

正因為 Rihanna 頂著孕肚落力演出，連帶「孕婦能使用 Fenty 嗎？」的搜尋字眼的搜尋量也增加 3333% ，而在 Super Bowl 表演當日，Fenty Beauty 的官網已經將Rihanna使用的產品以主題式上架！而重點產品invisimatte 控油粉餅在表演前更在Fenty Beauty官方IG連出三個帖子，On-Line Off-Line精心部署，看似13分鐘的Rihanna演唱會，但也是一段長達13分鐘的Fenty廣告（Super Bowl 一則30秒廣告約為港幣五千萬），據知Rihanna今次表演並沒有酬勞，但在精密計算之下，她所得到的遠遠超過這一場演出的價值。加上數天後全家登上British Vogue封面延長討論度，果然「美妝大亨」的生意頭腦和帶貨能力絕對不可小覷。

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據 Forbes 2021年的數據，Rihanna的資產總值達17億美元，其中14億美元來自Fenty Beauty，也難怪她會放低「歌手本業」幾年，（著名台灣時尚博主Mr.布蕾蕭當笑稱美妝大亨／前歌手Rihanna）。Fenty Beauty 全球大賣，但似乎不包括香港市場，品牌 2019 年 9 月進駐香港，當年7月我曾Preview全線產品，但可能沒有大型Launch Campaign，感覺比較低調，翻查紀錄，品牌斷斷續續都有和KOL合作，去年亦有邀請Frankie@Mirror 拍攝宣傳短片。

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Rihanna 在舞台展示的invisimatte 控油粉餅（＄298) ，能減少油光，修飾毛孔，類似我早兩星期在文章http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/getitbeauty/43423介紹的NARS 和 MAKE UP FOR EVER 都有推出的白色蜜粉。Rihanna 曾表示她一定要隨身攜帶這盒粉餅，如果手袋放不入的話，她會換另一個手袋！

昨日專程去金鐘Harvey Nichols 的Fenty Beauty專櫃重溫一下，Rihanna 曾表示Fenty Beauty的理念是要取悅所有人，因此推出40種不同顏色深淺的粉底，看Rihanna 的化妝短片，就知道她對光影和陰影的運用十分熟手，修飾面型、額頭、鼻型都非常專業，所以有很多Highlight產品，鮮紅色系唇膏也是名物，但我覺得Lipgloss會比較Wearable ，眼影盆的顏色組合適合日常妝容。而最吸引我的是Cheeks Out Cream Blush（$168)，好多款顏色都吸引，用手指輕印就有融入肌膚的妝效（大家可到Rihanna本尊的YouTube短片示範）

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https://www.harveynichols.com/en-hk/brand/fenty-beauty/