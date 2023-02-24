再談瑞典式護膚 L:A BRUKET：盤點全新面部護理系列的產品，感受天然帶來的自然美

為甚麼是再談？因為上次與 L:A BRUKET 創辦人Mats Johansson的小訪談原來已是2016年。記憶中，品牌之後幾年都沒有舉辦傳媒活動，加上近三年疫情市場也非常淡靜，但偶爾也會在一些餐廳的洗手間，或生活時尚精品店見到 L:A BRUKET的產品。

後來得知品牌在世界各地都有不錯發展，年前換了代理，台灣市場成績尤其卓越。去年11月在K11 Musea開設旗艦店，此外，品牌用了三年時間研究臉部護理系列，亦於上星期起在全球各地舉行發布活動。

香港發布活動在Rosewood Hotel Asaya Social House舉行，之前來過幾次，喜歡這裏仿如置身外國Resort的設計，相當配合品牌主題。

今次主角是面部護理系列七款產品，同時亦於客廳及水療房間陳列了蠟燭及身體護理產品。

首先是觀看L:A BRUKET創辦人Mats Johansson與Monica Kylén 的短片-簡介品牌理念和新產品。L:A BRUKET致力全方位照顧自然美及心靈健康，瓦倫貝里(Varberg)鎮上日常生活中的各種儀式，從海藻浴到冷水浸泡和桑拿，構成護膚哲學的L:A BRUKET基本元素，品牌主張「創新應源於天然，而非依賴化學」，所有產品皆不含矽靈、不含防腐劑、SLS界面活性劑等對人體、環境的有害成分，也反對動物實驗。

L:A BRUKET集合世界各地的科學家、植物學家、護膚專家、設計師和生態學家，成立了「肌膚生態系統研究」專案小組。 全新面部護理系列以瑞典的大海、沿岸、草地至森林深處的原生資源為智慧，加上生物創新技術研發而成。全系列使用99%天然成分，成分經COSMOS歐盟天然認證，以仿生學和生物創新技術，製造為肌膚提供持久的抵禦力的護膚品。

法國 L:A BRUKET 的Marketing & Communication Manager - Claire 來港主持發布會，首先是介紹系列的核心成份，亦即是大會Backdrop上的ALGICA®，它是一種來自矽藻殼，利用循環生產創造的多功能成份 ，矽藻是具有顯著生物特性的微藻，廣泛分佈於北歐水域，擁有吸收二氧化碳、淨化水質並能釋放營養物質的效果。

由生物技術研發出的多功能成分ALGICA®能為肌膚精準補水、防護以及吸收多餘皮脂，達到油水平衡的效果。

ALGICA®特別之處是取自專利授權的循環生產程序，並非直接從大自然中掠奪，可持續生產之餘 ，更可保護自然的生態多樣性。

其中278 海洋玫瑰緊緻噴霧、 280 紅海藻賦活緊緻眼霜 和281 星晨花面部防護乳液均加入了ALGICA®。

隨後是示範及試用環節，Claire 和美容師分別講解及示範產品用法，五個步驟包括潔面（卸妝及潔膚）、爽膚、眼霜、精華和潤膚（乳液或面霜），用法簡易，產品的質地細緻，幼滑且延展性高，香氣一如其他產品天然舒適，相信男女用家都會受落。

我認為卸妝油、潔面啫喱和噴霧容量大一點更理想，因為這些產品的消耗速度較快，當然若訂價不變就更稱心滿意啦（妄想）！

276 活膚潔面卸妝油 $285／60ml - 溫和卸除彩妝，沙棘果萃取蘊含極高 omega-7 能刺激表皮再生；減少乾燥與發紅，乾手乾面按摩，再以溫水乳化沖洗乾淨。

277 溫和潔面啫喱 $255／60ml - 具抗氧化功效的白樹皮，淨化毛孔及調節皮脂分泌，白樺糖供應長時間的滋潤效果，適合中性及油性肌膚。

278 海洋玫瑰緊緻噴霧 $445／60ml - ALGICA®矽藻活性元素結合高科技濃縮紅藻能撫平乾紋；有機玫瑰花水與海鹽則為肌膚增添緊緻與舒緩。

279 海藻水活保濕精華 $835／30ml - 抗氧化配方有效促進肌膚自然再生，使肌膚更緊緻、豐盈和水潤 ，同時防止衰老。適用於所有膚質，特別是缺乏彈性、光澤和膚色不均勻的肌膚。

280 紅海藻賦活緊緻眼霜 $595／15ml - 其絲絨般清爽的質地能放鬆雙眼，提亮眼周肌膚，有助減少黑眼圈、細紋和眼部浮腫。

281 星晨花面部防護乳液 $615／60ml - ALGICA®為強大的抗污染屏障、有效吸收多餘皮脂，並深層滋潤肌膚。結合星晨花與植物性透明質酸，幫助修復肌膚初老痕跡，乳液輕盈不油膩，能被肌膚迅速吸收。

282海紫菀再生修護面霜 $635／50ml - 獨特的瑞典天然成分，可深層滋養皮膚，減少皮膚發紅、皺紋和細紋，改善膚色的均勻度。

查詢：L:A BRUKET