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10/03/2023

吸油面紙除了吸附油脂外，還有甚麼用途？Dior彩妝師分享吸油紙的4個隱藏用法！推介3款吸油面紙

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

DIOR

 

　　日前Dior為巴黎時裝周揭開序幕，品牌彩妝創意總監Peter Philips ，除了為今次秋冬系列設計了彩妝外，更同時展示Dior限量新產品- Dior Skin Mattifying Papers 吸油面紙。

 

　　簡單印上DIOR的超薄盒子，內裏共有100張印有Dior品牌標誌，並且完全是由植物纖維製成的新型吸油面紙，內置化妝鏡，時尚的中性設計不算Fancy，方便放入手袋。

 

　　Peter Philips 表示這小法寶有多種用途，除了去除模特兒面上多餘的油光。 塑造無可挑剔的妝感外，更可修正妝容。他認為最佳的使用方法是將吸油面紙放在有需要的位置上，然後再用乾淨的化妝掃在吸油面紙上輕掃，效果會比用手指壓印更好。

 

DIOR

 

　　Dior國際彩妝師 Junior Cedeño亦表示因為這款吸油面紙用植物纖維製造，比傳統吸油紙有更多用途：

 

修正眼妝

 

　　可以用吸油面紙蓋在眼妝進行輕微按壓，吸附多餘油脂，避免眼妝暈花。此外，它亦可以去除畫歪的眼線和睫毛膏殘留物。

 

修正唇妝

 

　　塗上持久霧面唇膏之前用護唇膏滋潤雙唇，霧面唇膏可能會比較容易脫妝，可以使用吸油面紙去除多餘的護唇膏，令唇妝更持久，亦可用來抹走唇線外的唇膏，修正唇型。

 

抹走多餘遮瑕膏

 

　　如用遮瑕膏的時候重手了，可將吸油面紙按壓在可能使用過多的部位，用輕按的方式吸收多餘的遮瑕膏。這方法也適用於印走重手的胭脂。

 

吸光

 

　　很多時都會用Highlight產品突出輪廓，但用得過量便會令妝感太過光亮，這時候便需要用吸油面紙「吸光」，在聚集最多的光澤的位置，舖卜吸油而紙再進行滾動按壓。

 

　　我會說這款產品好比一款化妝專用的「紙巾」，不過計落都$2.4 一張，建議大家還是要精打細算地使用。此外，這款限量產品香港不會發售，想人手除了靠歐美朋友外，亦可在Selfridge郵購。

 

Hermès Plein Air, Blotting papers

 

　　日本製造，以大麻纖維、木漿和構樹的柔軟纖維製成吸油面紙，印有小巧的H圖案浮水印。包裝是可回收紙板材質製成的迷你Orange Box 。

 

購買按此處

 

Fenty Beauty Invisimatte Blotting Paper柔霧濾鏡無痕啞光吸油紙

 

　　外型十分可愛，像唇膏盒又附有鏡子，採用與傳統日本吸油紙相同的專業技術採用天然植物纖維製成，喜歡它的捲軸設計可調節用量，而且又有補充裝。

 

購買按此處

 

　　市場上的面油紙有平有貴，一般而言日本出品數十元一包的質量都相當好，用奢華品牌的面油紙是Affordable Luxury，視覺享受多於實際需要。

 

　　回想起多年前仍是T字位油光不斷的時期，一日用兩三張面油紙，當時一位資深化妝師說：「有沒有發覺有時用面油紙，愈用愈出得多油？其實用盒裝紙巾反而不會愈吸愈缺水多油。」自此之後我開始用日本的薄身紙巾吸面油，效果又真的不錯。不過，面油紙對我來說是Nice To Have的產品，以上介紹這三款我當然都樂於擁有！

 

 

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