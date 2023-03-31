虛擬試妝可省下逛街時間？美妝界的AI與AR科技可取代真實體驗嗎？

三年疫情或多或少都改變我們消費習慣，同時也讓企業的銷售模式和營業額面臨前所未有的挑戰。本月令大家沸沸揚揚的話題是ChatGPT和AI，其實這也不是新鮮事，但這一浪掀起的問題更廣泛。

很多大型美妝企業在這三年間將重點投放到科技發展，利用AR及AI技術，讓顧客在家中也能「試用」產品並下單購買，在限制社交距離的情況下，取代實體店進行銷售活動。這情況或許在香港並沒有那麼普遍，畢竟香港地方細而且購物非常方便。

根據全球虛擬試妝科技龍頭企業玩美移動的資料顯示，NARS 透過虛擬試妝科技服務大幅提升 300% 銷售轉換率。Sally Hansen 運用虛擬指甲油試色，幫助色號瀏覽量增加 300%，購買意向增加 120%。Aveda 增加 220% 虛擬染髮試用頁面流量、搜尋附近髮廊較網站平均流量多 5 倍。可見虛擬試妝科技在疫情下可說是美妝業界的一條生路。

所謂百貨撞百客，很多顧客享受Shopping Experience，享受與化妝師的交流，享受試用產品的樂趣，但亦有顧客會抱怨她們必須花費大把時間尋找適合自己膚色的粉底液，覺得每次購買化妝品都浪費時間。

早在2018年L'Oreal已預計科技在美妝產業的潛力，集團旗下的科技創新公司全球副總裁Guive Balooch表示：「未來的顧客將會要求更加個性化、針對自己需求的產品，而科技可以滿足這一系列需求。」

如Lancôme早於2018年已推出一台名為Le Teint Particulier的AI測量器（香港並未推出），如電子掃描機一般掃描顧客臉部肌膚，將結果輸入電腦以AI演算法推論，便能在2萬種色調中挑出最合適的色調，隨後將結果傳送給製造機器就能直接混合出專屬粉底液，讓顧客不必逐一試用。

在 Instagram 查看這則貼文 L'Oréal Groupe（@lorealgroupe）分享的貼文

此外，L’Oreal剛剛亦發表一項創新的科技，用一台跟手機差不多大小的Brow Magic眉毛列印機，直接把適合你的眉毛印在臉上 Guive Balooch 說：「這是一款手提列印機，裏面裝有化妝級別墨水，可以在幾秒鐘內，在眉毛上打印出完美拱形的眉毛。」列印出來的眉毛像是由真正一根根眉毛組成的完整眉毛，沒有任何塊狀，像真度極高。英國Nottingham大學製造技術教授Phill Dickens說：「這真的令人印象深刻，因為以往的技術很難將化妝墨水正確的列印在肌膚上。」

在 Instagram 查看這則貼文 L'Oréal Groupe（@lorealgroupe）分享的貼文

Brow Magic是L'Oreal與韓國公司 Prinker 合作製造，該公司還生產手持式紋身列印機。 這成果是由 AI專家、彩妝師和研發專家組成的團隊，其中還包括「面部評估員」，花了兩年的時間來研究眉毛完美技術。研究的樣本來自美國、歐洲和亞洲約700 張面孔，再以這些數據經人工智能的算法，提供完美適合不同面型專屬的訂製眉毛，列印之前用家可透過AR預覽妝效。

在手機上使用 L'Oréal 的 Modiface 就可以得出兩至三種眉型推薦， 並可以預覽妝效及微調效果 。拿起塗抹器把它放在眉毛上方滑動，通過內置感應器可根據移動的速度慢慢上色。墨水的持久度長達兩天，但也可使用卸妝液直接卸除。 Brow Magic 預計2023年底上市，價格可能介乎 149 到 199 美元之間。

是的，連指甲油都有AI了 ，去年初創公司 Clockwork 以節省專業美甲的時間和金錢為前設，推出一部AI塗指甲油的機器，整個過程約十分鐘內完成，每次收費約為8 美元。用家將手指放入特定位置並固定，3D camera 拍照後會傳送到 AI軟件，便能精準均勻地塗上指甲油和快乾劑。可見，美妝界結合AI和AR科技推出的服務已不限於網上試用，更能呈現「實體」服務或製成品。

回到本周主題，這些高科技能取代傳統美妝體驗嗎？比如說眉毛打印機，像我這些喜歡用不同顏色和眉毛產品（眉筆、眉粉、眉毛Mascara），打印機只為成為其中一個選項，對那些眉毛稀疏又不擅於畫眉的人，或許早已去飄眉霧眉了。

塗指甲油之前，都要修甲去死皮，最好還有手部按摩，這些程序還是要交由經驗美甲師處理，塗指甲油機器只可以取代部份Manicure程序而已。

虛擬試妝真的幾好玩，尤其是轉換髮色的確對下決定有參考作用，但至於化妝品，尤其是粉底，要考慮的不只是顏色，而是持久度，會否令肌膚太乾或快溶妝等等，以及配合其他產品的妝效，這些都是要親自試用才可知道的效果，所以，如果可以的話，還是親自試用較為理想。

或者這樣說，如果有試過良好的美妝Shopping Experience，AI和AR的銷售方式只是不妨一試的選項，起碼對我來說還未能取代實在的購物樂趣。