古法內服珍珠粉護膚：可改善皺紋、提亮肌膚？你有興趣試試嗎？

珍珠形狀飾物一向都是我的心水，為甚麼是珍珠形狀？因為大部份是仿珍珠，只有小部份是真品，其中一條是婆婆給我的嫁妝，真假珍珠的質感和價值當然有分別，但日常配戴飾物則以有趣造型為主。

喜歡珍珠的人大抵都會想擁有TASAKI，這個創立於1954年的國際著名珠寶品牌，出品一向予人高貴優雅的感覺，但其danger系列則將象徵危險的尖刺裝飾結合珠圓玉潤的珍珠，對比非常強烈！

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說到最有趣的珍珠飾物，不得不提本地珠寶設計師Ben Choi的首飾品牌bcjoaillerie，他將原本被應為不合格，形狀不夠圓渾的異形珍珠，變成可愛的雪糕、雲朵甚至蟹鉗做型，玩味十足，而且定價親民，我有幾位朋友都是捧場客。

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提起珍珠，相信很多年青讀者都未必聽過可以內服珍珠，記得兒時婆婆給我吃過珍珠粉，說吃了會令皮膚又白又滑。食用珍珠粉有別於一般的飾珠，經炮製過的珍珠，能降低寒性並發揮效果。珍珠粉在中醫上有消炎作用，通常用作消炎藥和放鬆劑。

珍珠粉的主要成分是碳酸鈣、氨基酸及微量元素，還含有分子比膠原蛋白和透明質酸更小的珍珠蛋白（Conchiolin），有效幫助鈣質吸收、協助身體機能正常運作。珍珠粉含有的Nacre可刺激體內的成纖維細胞，從而加速傷口癒合。幫助膠原蛋白再生，幫助改善皺紋。此外，據說珍珠能減少酪氨酸酶的活化，令皮膚更亮澤。

雖然聽落有對護膚養顏不少益處，但可能感覺太懷舊，不像珍珠飾物般與時並進，又或是市場太多美肌補充劑，珍珠粉變成Niche的古方，對很多人來說是古裝劇才會出現的補品一樣。

翻查資料，原來保養優異生謝安琪曾表示有服用台北意一堂真珠粉的習慣。（真珠為另一寫法）這品牌出名之處是嚴選真珠並講究遵循古法炮製工序，浸泡甘草水、米醋、豆漿、牛奶等。結合最新科技研磨。幼細度為奈米級、151萬200網目（26.1nm）。通過SGS食品安全檢驗；並無任何添加物，嬰兒幼童、懷孕五個月後孕婦皆可安心食用。服用方法非常簡單，只需加入溫水、牛奶或湯水一同服用便可。

台北意一堂：https://www.tw-essentia.com/tw/

北京同仁堂也有極細珍珠粉，盒上標示有安神定驚，清肝明目，主治驚悸怔忡，心煩失眠等症狀。相信很多人都有以上需要，有興趣試試古法嗎？

北京同仁堂：https://eshop.tongrentangcm.com/