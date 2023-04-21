擺脫厚重面具感！3款春日粉底推介，輕鬆做出透薄亮肌妝效！

最近和幾位朋友見面的話題都是粉底。

朋友A： 「Make Up For Ever粉底好像很好用，會比GA Cushion好用？」妝效不同啊，好難這樣比較，我用過覺我兩款都好。

朋友B：「我想完全遮蓋雀斑 ，買哪一款粉底好？」以你平日的打扮習慣，找一款合用的遮瑕膏，好過全面用高度遮瑕的粉底，質量好的粉底我有心水名單，如Sofina、Make Up For Ever、Pola 和 Hourglass等等。

朋友C： 「疫情後已經習慣不化妝，現在見人要化妝，偏向想找一些方便易用的粉底。」咁不如懷舊啲用BB Cream啦，既調色又有防曬效果。

防疫三年，難得大家重拾對粉底的興趣，選擇粉底，除了配合膚色、膚質、理想妝效（水光、潤澤、啞光），還有使用方法等等都是考慮因素。每個人的化妝習慣都不同，尋常百姓的日常妝容都偏向想簡單快捷，最短時間Ready就最理想。

粉底效果都視乎場合，講究一點的話，室內戶外甚至服飾配合的妝感都可以有微妙變化。至於日常妝容且薄不宜厚，除非是大範圍色斑，否則重點遮瑕，比起全面用遮瑕度高的粉條或粉底好得多，因為高度遮瑕的粉底，如果稍欠技巧就會有「面具感」，而且大熱天時也容易浮粉溶妝。

此外，選用對的化妝底霜非常重要（遲些再詳細分享），優質的化妝底霜能調節肌膚水油平衡，隱藏毛孔、撫平細紋、調節膚色，換言之能減少粉底用量，妝感會更自然。

最近試用了幾款粉底產品，效果都相當不錯。

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Make Up For Ever HD SKIN高清柔霧粉餅 $440

品牌去年的HD SKIN高清隱形持妝粉底已大獲好評，今年新推出的HD SKIN高清柔霧粉餅，加入三種不同形狀粉末（球狀粉末、平滑片狀粉末、不規則片狀粉末），有超薄遮瑕、修飾毛孔有均勻膚色功效，妝感是自然霧面，而且長效持久（我到傍晚只需用紙巾印油光，甚至不用補妝），我會說它像棉花糖的表層般柔滑細緻！

盒內附有的雙面粉撲，乳膠質地高度遮瑕，絲絨質地中度遮瑕，不過我甚少使用，喜歡用化妝掃上妝，塗底霜後再掃幾下，方便快捷，妝感貼服自然，春夏季使用特別會感受到其優勝之處。

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Sofina Primavista Multi Cover Primer 5合1完美遮蓋底霜 $240

雖然感覺上Sofina不是專業化妝品牌，但底妝產品的選擇也非常多，最近新推出的 Multi Cover Primer，共有兩款自然亮肌色調，賣點是JustOneFinish ，一支有齊SPF35 PA+++ 防曬、打底、遮瑕、定妝、調色。

配方採用的「粉體轉化技術」，當啫喱狀底霜接觸肌膚便會轉化成輕盈粉體，隱藏毛孔、柔化瑕疵、調節膚色，（賣點像紅極一時的BB Cream）另添加保濕成分 － 日本羅漢柏枝精華，讓妝容全日透亮貼服，我習慣用手指塗抹，眼底塗遮瑕膏後在T-Zone再掃一層碎粉。

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Canmake Luminous Luna Pact 月光提亮粉底 $118

Canmake出品性價比極高，而且幾乎每月都有新產品，一向有用指甲油、眉筆和眼線筆等Point Make Up，粉底反而是第一次試用，有驚喜！

一盒兼具光影和粉底，質地極透薄粉底膏，使膚色變得均勻而不顯厚重感，光影可局部使用，提升肌膚的光澤感和面部輪廓的立體感，其細緻的配方可以在散粉定妝後使用。

想不到訂價如此親民的粉底，質地非常透薄細緻，光影可融入粉底，但只是輕度遮瑕，肌膚狀態比較差的時候就未必適合了，喜歡水亮妝效的朋友不妨一試。