擺脫厚重面具感！3款春日粉底推介，輕鬆做出透薄亮肌妝效！

Make Up For Ever HD SKIN高清柔霧粉餅 $440

朋友B:「我想完全遮蓋雀斑 ,買哪一款粉底好?」以你平日的打扮習慣,找一款合用的遮瑕膏,好過全面用高度遮瑕的粉底,質量好的粉底我有心水名單,如Sofina、Make Up For Ever、Pola 和 Hourglass等等。

朋友A: 「Make Up For Ever粉底好像很好用,會比GA Cushion好用?」妝效不同啊,好難這樣比較,我用過覺我兩款都好。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。