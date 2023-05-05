夏天皮膚都會乾燥？3款高效Body Care推介：est極緻保濕、Alblanc潤白美肌、Clarins擊脂塑型，為穿夏裝做準備！

冬天用Body Care 產品主要是保持皮膚滋潤，減少乾燥引起的痕癢脫皮，早前我也有分享過愛用的身體護理產品。

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夏天是否需要繼續用Body Care呢？ 雖說夏天戶外潮濕悶熱，但長時間在冷氣房的都市人，也一樣會感到皮膚乾燥，所以我也有繼續用潤膚產品，但會減少用量，用手掌搓開再印在身上塗抹。

最近收到三款不同功能的身體護理產品，針對抗老化、美白和塑身，完全乎合穿夏裝時的肌膚需要！

est Intensive Body Serum 極緻保濕潤彈身體精華霜 $470/150g

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全身肌膚也會像面部皮膚一樣隨時間老化，研究發現「蛋白質糖化」是導致肌膚老化的主因，糖化現象不單出現於面部，亦會在全身發生連鎖反應，面部及身體皮膚一旦出現色斑、變得粗糙及蠟黃，整體的年齡印象就會上升。

Intensive Body Serum的配方促進體內「細胞自噬活性」，分解全身積累的糖化蛋白質，加速合成健康正常的蛋白質，提升細胞的年輕度，改善因年齡而衰退的蛋白質代謝功能，配合雙效滋潤成份，令身體皮膚肌膚柔滑。

質地貼服幼滑，很快便被皮膚吸收，感覺像有一層薄膜，喜歡其月下美人和石榴的花果香調，令人身心放鬆。

Alblanc Body Serum Cream潤白美肌精華潤體霜 $280 / 130g

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皮膚間中敏感痕癢，當然皮膚也會有很多累積角質和疤印，當皮膚狀態較穩定的時候，我會做身體磨砂，也會重點塗除疤膏。對於身體不均勻的膚色，其實也不是太執著要改善，但都希望日常使用的Body Care有助均勻膚色。

雖然市面上也有美白潤膚霜，但總不及一向有用的Alblanc出品吸引。這款潤體霜，蘊含多種潤白護理成分，提供深層滋潤及提升肌膚明亮度。添加獨家保濕成分「川楝子精華」，從根本鞏固角質層，促進肌膚自我產生滋潤，平滑肌膚紋理。熟悉的綠葉花香調，對Alblanc用家格外有親切感。

Clarins Advanced Body Shaping Cream擊脂塑型霜 $620/200ml

Clarins 早於1974年誕生推出第一代擊脂塑型霜Body Shaping Cream，用外塗產品分解脂肪於當時是非常破格的概念，發展至今更新推出第五代擊脂塑型霜，新升級加入強效成分，針對手臂、腰腹、膝蓋和臀部的頑固脂肪，令身型更緊緻及纖細，塑型霜質感軟滑不黏膩，建議使用時不妨花多一點時間按摩。

Super Restorative Balm For Abdomen And Waist 極緻修腰乳液 $770/200ml

配方蘊含多種針對腰腹和臀部脂肪的強效塑身成分，新加入有機日本柳杉萃取，減少腰部脂肪囤積，帶來纖腹效果；而雞冠花、冠笄花及植物咖啡因，則可加速代謝，有助收緊腹部和重塑腰線；同時針對皮膚鬆弛問題。用後可滋養、收緊和舒緩因荷爾蒙變化的脆弱肌膚。聽落效果非常吸引，一定要帶去給按摩師幫我重點按摩！