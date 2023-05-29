蔬果不只拿來吃！Buly 「The French Gardens」系列：甜菜頭、青瓜、紅醋栗的香調組合，竟是意想不到的香氣？

上次來 Officine Universelle Buly 旗艦店採訪，原來已是2021年10月8日，當日正是宣佈LVMH集團全面收購Buly的日子。

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上星期收到品牌創辦人Victoire de Taillac 的邀請，預覽「The French Gardens」香氛系列，看看相簿，上回與她見面已是四年前了。

「The French Gardens」的香調主軸不是花果，而是香草蔬果，包括青瓜、紅薯、胡蘿蔔和番茄，怎麼聽起來像Salad？

這系列的故事非常有趣，2019年某天，另一位品牌創辦人Ramdane Touhami 在古董商那裏發現一批來自19 世紀一所瑞士植物學學校種子，這些種子以小紙盒盛載，Ramdane嘗試將種子放入泥土期待奇蹟，可是奇蹟並沒有發生。

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在農業家族長大的他提出一個有趣的念頭，「如果我讓它們復活，從這些農作物汲取靈感調香，會是怎樣的香氣呢？」他想創造一系列能顛覆大家對蔬菜、香草、瓜果印象的香氛，由妻子 Victoire de Taillac 領導調香師團隊，以世界各地最優質的蔬菜果實為材料，創造了「The French Gardens」。

市場上都有以香草為主題的香氛，但若說香調組合，這系列算得上既大膽又新奇，每一款蔬果都源於世界的不同角落，尤其是《北歐紅醋栗與秘魯蕃茄》和《阿富汗胡蘿蔔與加勒比紅薯》，這些食物變成了香氛，將嗅覺連繫味覺記憶，既熟悉又陌生的感覺，的確是顛覆了對蔬果的感覺和印象。

我的心水的是《伊拉克甜菜頭與埃及大黃》，兩款蔬果我很少食，但這組合的濃厚香調是意想不到的清爽甜美。Victoire 表示香港VIP大部份都喜歡《東方水田芹與撒丁尼亞莞芫茜》，清新氣息充滿活力的木質香調，受歡迎是我意料之內，也是我的第二心水之選。

特別一提的是Officine Universelle Buly獨有以水為基底的香氛 ── 三倍水（Eau Triple），不含酒精，也不會殘留，可以放心直接噴灑在皮膚、頭髮，甚至衣物和床單，對這系列香氛有興趣的朋友，值得去親自體驗一下。香港是「The French Garden」巴黎總店以外的第一個登場的城市，現已在旗艦店率先預售，6月1日正式推出六款香氛Box Set，6月15日推出75ml 香氛（$1700） ，7月則推出身體護理產品。

題外話：小紅書效應

雖然活動是閉門進行，但中途仍有不少遊客「破門而入」，可見這店已是旅遊熱點，亦因為小紅書博主推介，開關後有大批遊客購買產品，如潤唇膏和香氛皂都一度搶購一空，捱過三年防疫，總算苦盡甘來，但如此有特色的店舖，當然也會成為打卡勝地。「不少遊客入來直達打卡位置，連眼神都沒帶交流就離開了。」店長表示：「我們人手不多，而且要跟客人講解產品，提供貼心的服務的確需要時間和寧靜的空間。」為了不打擾顧客購物體驗，現時如果太繁忙會作出適度調整。

根據店方觀察，除了香氛和香氛皂之外，小紅書效應的熱賣產品還有以下幾款：

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Baume des Muses標榜純素成份的潤唇膏，蘊含乳木果油、蓖麻籽油和芝麻油的滋潤，長方型小鏡盒、可個人化的燙金字體飾面，再配上絨袋，小巧別緻。

Pommade Concrete手足霜： 藍手霜蘊含足本份量的乳木果油和蜂蠟，軟化修護。紅手霜蘊含淡淡的尤加利葉和甜橙，具抗菌淨化功效。

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Lait Virginal香氛美體乳液，七款來自水基底香氛的人氣香味，給身體披上軟滑如絲絨的滋潤香紗。

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Huile Antique是質地乾爽的香氛身體護膚油，將杏核油、芝麻油和椰子油三款天然植物油結合，備有六款香氣選擇。