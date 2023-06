彩妝大亨Bobbi Brown再創高峰！自家品牌Jones Road Beauty三周售罄半年存貨，全靠走親民路線？

在 Instagram 查看這則貼文 The Business of Beauty(@businessofbeauty)分享的貼文

無意中看到一段報導,彩妝大亨Bobbi Brown 2020年自資的美妝品牌Jones Road Beauty 在紐約的旗艦店於3月中開幕了。

對於資深美容傳媒來說,Bobbi Brown是一個獨特的存在,我的同期行家都會拜讀過她的著作,現在看來或許有點悶,然而她一直推崇的less is more 主張,又倒如修眉的重要性,遮黑眼圈的竅門,5分鐘化妝等等,其實就是女生基本化妝技巧的根基所在。

隨著市場愈來愈多品牌,近十年Bobbi Brown在香港已變為經典品牌,像專出羊毛衣的品牌一樣,即使每次推出新品也沒有很大的討論度,但OL要找一些常用妝品,Bobbi Brown也會榜上有名。

Bobbi Brown 1990 年以十支唇膏創立Bobbi Brown Essentials,想不到這十支唇膏徹底改變整個美容工業。1995 年 Estee Lauder 以7,450萬美元收購 Bobbi Brown Cosmetics,而 Bobbi Brown則擔任彩妝創意總監。

直到 2016 年她正式辭任。原來Bobbi Brown在38歲的簽了一份長達25年的競業禁止條款,當時她以為可以在大企業工作直到她60多歲退休,但想不到還是渴望在到期前離開。當時她買了一條項鍊,刻著可以再次合法進入美容行業的日期:1020,即2020年10月。本尊的IG亦寫明""Bobbi is no longer affiliated with the Bobbi Brown Cosmetics company."

在漫長的四年間,Bobbi Brown於2018年和丈夫在蒙家鄉開了一家精品酒店The George,並創辦了網站justbobbi.com來滿足自己的創業渴望,也有技癢在家製作化妝品送給鄰居。直到她的競業禁止協議到期的2020年10月26日,亦是在全球疫情肆虐之際,Bobbi Brown推出Jones Road Beauty。

Jones Road 是紐約一條街道,這條街滿布高質但價錢合理的品牌,所以她就以這街道名命名品牌,同時亦代表她的理念。

品牌由她和丈夫出資200萬美元創立,沒有債務,也沒有外部風險投資。據報導,其2021年的銷售額達到了2,000萬美元,2022年已翻三倍,2023年的預期銷售額是2022年的兩倍,走勢相當樂觀。

Jones Road Beauty屬Clean Beauty品牌,產品採用全天然無害成分,讓肌膚零負擔且價錢合理。30多年後再創業會有何不同?66歲的Bobbi Brown可說非常「識玩」,Jones Road Beauty採取直接面向消費者的模式,自從2022年初正式加入TikTok以來,Bobbi Brown已積累了439.2K粉絲,最早的TikTok短片在24小時內有100萬次點擊,銷量迅速飆升,原本可以維持6個月的存貨,3週內就售罄。Jones Road Beauty

然而推遲發貨會令客戶不高興,那時在工廠有2,500件產品,但訂包裝盒要一個月。她決定用白色三文治袋和粉紅色膠帶,把產品成分寫在卡片上直接寄出去,這2,500件限定特別版一天之內全部寄出。

此外,TikTok網紅錯誤使用Jones Beauty產品的短片曾經一度流行,Bobbi 錄製一批如何正確使用產品的短片,還錄了一個玩笑短片回應錯誤使用的網紅,吸引超400萬觀看量!

除了自家品牌之外,Bobbi Brown更成為德國智慧科技抗老保養品牌Augustinus Bader的品牌首席創意顧問。聲明中表示「Bobbi Brown不僅是美妝、健康、生活風格企業家,更是德國AB品牌的長期支持者,她將在個人和專業領域全力支持德國AB,雙方將在未來展開更多密切合作」。

看到這位彩妝大亨再創高峰,真的由衷尊敬和佩服!

Jones Road Beauty:https://jonesroadbeauty.com/