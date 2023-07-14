About Dopamine：多巴胺妝容就是繽紛鮮豔的色彩？多巴胺究竟是甚麼？

在時裝界和美妝界最近多用的關鍵詞 ── #多巴胺 #Dopamine，有說是提倡使用鮮明的高飽和度色彩搭配，創造正面、積極的聯想，把快樂穿在身上，散發一種快樂的正能量。

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而說到「多巴胺妝容」的代表人物之一，就在本周Netflix熱播韓劇《絕世網紅》客串飾演中國網紅的（G）I-DLE宋雨琦，她的招牌妝容重點是大面積的眼下胭脂、立體鼻樑和果汁唇色，予人可愛的印象。

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Shu Uemura 早前推出的牛奶妹聯乘，正好演能代表「多巴胺妝容」的精粹。

看到很多文章和帖子，都將多巴胺＝快樂激素，就是等如繽紛、鮮豔、明亮的Happy Color，在宣傳層面的確是一個很直接又Call for action 的包裝點子，但多巴胺究竟是甚麼？大家在應用這名詞的時候，可以先了解多一點。

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當你聽到人說需要一點「多巴胺」？他可能想表達自己需要一點快樂。

其實多巴胺並非等如快樂，但確實有一點曖昧關係。

多巴胺被描述為「快樂激素」，例如「吃雪糕可讓你分泌多巴胺」、「慢跑可讓你分泌多巴胺」，然而這其實是誤解。多巴胺並非能直接讓大腦產生愉悅感，多巴胺主要的功能是「期待─獎勵」，獎勵你繼續做會感到開心的事情：假如吃雪糕使你感到愉悅，當你想到雪糕的香滑美味、期待吃到雪糕，大腦就會開始分泌多巴胺，然後引導你到便利店或雪糕店買雪糕，如多巴胺的分泌旺盛，你明天還會想繼續買雪糕，這便是「期待─獎勵」的循環。

多巴胺的「期待─獎勵」的循環作用會對美食、性、戀愛、創作、購物或勝利等發揮作用，所以人才重覆地做喜歡的事情，反過來說，賭博、酒精、尼古丁也會刺激多巴胺分泌，而且更快更強烈，這便是促使成癮的其中因素。

大腦的多巴胺濃度長期不足，會使人對追求快樂失去動力，身體協調性降低、無法集中注意力或疲倦。

高水平的多巴胺會提升專注能力與精力，但長期過高，容易使情緒過於高漲，產生焦慮、妄想、更多的侵略性、失去衝動控制能力等，因此，長期有過多或過低的多巴胺都不理想。

維持大腦內多巴胺的正常水平，能使我們有尋找快樂、享受生活的動力。促使多巴胺的正常分泌的方法是養成健康生活習慣，包括均衡飲食、定期運動、睡眠充足、曬太陽，培養快樂興趣，如聽音樂，研究發現聽自己喜歡的音樂，會增加大腦內多巴胺濃度。

從科學的定義，「#多巴胺穿搭」和「#多巴胺美妝」，其實與繽紛、鮮豔、明亮的色彩沒有必然關係。其實也無法準確地定義，應該用甚麼顏色衣服和妝物來改善情緒，即是並非絕對要用明亮色彩來感受快樂。

由於「#多巴胺穿搭」主要與感官愉悅相關，而我們穿搭化妝都是與感官有關，考慮多巴胺穿搭美妝的更好方法是與個人的情感連結。如果你希望通過自己的衣櫃和化妝枱來激發幸福感，其實無需使用特定的顏色，只需尋找自己喜歡的顏色便可。

換言之，多嘗試多配搭，尋找令自己感到自信快樂的妝容打扮，才是真正屬於你的「#多巴胺穿搭」和「#多巴胺美妝」。