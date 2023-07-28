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28/07/2023

#Barbiecore：Barbie電影周邊美妝產品總覽！限量版芭比電熱髮夾、閃亮粉色指甲油、粉紅專屬護膚套裝

#Chanel #L’Oreal #Editors Pick #Makeup Trends #Barbie #Margot Robbie #NYX #Glow Recipe #Barbiecore #Kitsch #Chi #OPI #Tangle Teezer
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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　《Barbie芭比》真人版電影好評如潮，上周末開收1.61億美元年度北美最佳首周票房，全球熱賣3.5億美元，走勢大好。

 

 
 
 
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BARBIE（@barbiethemovie）分享的貼文

 

　　雖然Barbie周邊產品市場已相當飽和，但真人版電影得是全球盛事，各大品牌當然積極參與，Mattel表示《Barbie芭比》電影有超過 100 個授權協議，由 Airbnb 的 Barbie Malibu 夢幻之家住宿，到 Krispy Kreme 粉紅甜甜圈、Barbiecore Crocs 、Bloomingdale’s，Zara、Forever 21和 Gap 都推出芭比系列，加上多款個人護理及美妝產品，觸及範圍極廣。

 

 
 
 
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PANTONE（@pantone）分享的貼文

 

　　《Barbie芭比》真人版電影亦間接令正宗 Barbie色 Pantone 219C以及一系列粉紅色時尚單品的搜尋次數大幅上升，全球 Google 搜尋#Barbiecore自5月以來增長約 335%。隨便搜尋便看有以下Barbie授權美妝產品，可惜很多已經售罄，香港亦沒有發售。

 

NYX Professional Makeup x Barbie

 

 
 
 
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NYX Professional Makeup（@nyxcosmetics）分享的貼文

 

 
 
 
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NYX Professional Makeup（@nyxcosmetics）分享的貼文

 

　　NYX Barbie 系列誠意十足，包裝設計玩味繽紛，又有手機又有唱機，不過大部分已售罄了。

 

Kitsch x Barbie Collectors Bundle

 

 
 
 
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Kitsch（@mykitsch）分享的貼文

 

　　Barbie 經典打扮為靈感，有鮮豔色彩的頭飾和髮夾，以及絲緞枕頭袋。

 

Glow Recipe x Barbie Watermelon Glow Hydration Kit

 

 
 
 
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Glow Recipe（@glowrecipe）分享的貼文

 

　　韓國品牌 Glow Recipe 熱賣產品變身為Barbie專屬護膚套裝，粉紅罐子內有 Niacinamide Dew Drops和 Pink Juice Moisturizer 。

 

OPI x Barbie Nail Lacquer and Press-On Collection

 

 
 
 
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OPI（@opi）分享的貼文

 

 
 
 
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eri ishizu（@eriishizu）分享的貼文

 

　　OPI 「Welcome to Barbie Land」是一系列閃亮的粉色指甲油，亦同時備有指甲貼，Issa Rae在全球首映禮上便用了「Bon Voyage To Reality」和「Hi Barbie！」兩款指甲油。

 

Chi X Barbie On-The-Go Travel Kit

 

 
 
 
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CHI（@chihaircare）分享的貼文

 

 
 
 
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CHI（@chihaircare）分享的貼文

 

　　專業頭髮造型品牌Chi的Barbie On-The-Go Travel Kit包括迷你風筒、電熱髮夾和Barbie圖案背包，另外還有 1.25 英寸三筒電熱髮夾以及1.25 英寸陶瓷電熱髮夾。

 

L’Oréal Professional Limited Edition Barbie x SteamPod Flat Iron & Styler

 

 
 
 
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Haarshop.nl（@haarshop.nl）分享的貼文

 

　　L’Oréal Professional 限量版Barbie x SteamPod 電熱髮夾，外殻換上明亮的芭比粉紅色，專為增強光澤和淡化毛躁而設計。

 

Tangle Teezer Ultimate Detangler Totally Pink Barbie Brush

 

 
 
 
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Tangle Teezer Hairbrush（@tangleteezer）分享的貼文

 

　　外型仿如將Barbie娃娃的玩具梳放大一樣，輕易梳順髮絲。

 

Moon x Barbie the Movie Bubble Mint Whitening Stain Removal Toothpaste

 

 
 
 
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Skye G. Relova（@skyerelova92）分享的貼文

 

　　Moon Oral Beauty x Barbie 包括不含氟化物的美白牙膏及電動牙刷，據知已幾乎售罄。

 

真人版Barbie唇妝產品

 

 
 
 
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Margot Robbie（@margotrobbieofficial）分享的貼文

 

　　真人版Barbie的Margot Robbie是Chanel的品牌大使，電影裏有很多人見人愛的Chanel時尚單品，她出席洛杉磯首映禮的「Solo in the Spotligh」芭比紅唇也是用上Chanel妝物。

 

　　Barbie 唇妝不一定要用Pantone 219C，Margot Robbie 的化妝師 Pati Dubroff 表示：「在這重要場合我選擇為Barbie 設計簡單的doll-like face，以鮮豔紅唇呼應裙擺上的紅色花朵，配以亮澤均勻的膚色和柔和的眼妝。」

 

 

　　要塑造Barbie 完美紅唇，先用 Chanel Le Crayon Lèvres 唇筆Rouge Cerise 和 Rouge Tendre勾勒雙唇輪廓，然後塗上 Chanel Rouge Allure L’Extrait High Intensity Lip Color Concentrated Radiance and Care Refillable 854 以及Chanel’s N°1 de Chanel Lip and Cheek Balm 。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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#Chanel #L’Oreal #Editors Pick #Makeup Trends #Barbie #Margot Robbie #NYX #Glow Recipe #Barbiecore #Kitsch #Chi #OPI #Tangle Teezer
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