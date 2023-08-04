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04/08/2023

Summer Fragrances：小巧可愛Marc Jacobs Daisy Drops香水啫喱，隨時隨地補香！如何在家DIY無酒精香水膏？

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

　　曾經擁有香水和香水膏頸鏈的Daisy Marc Jacobs ，已經有一段日子沒有「接觸」，最近這系列竟然有新產品吸引我注意，說的是上月推出的 「Daisy Drops」 ，將護膚品較常見的Capsule包裝變身為不含酒精的香水啫喱，像粟米粒大小的糖果，裝在小圓罐中非常可愛。

 

 
 
 
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　　Daisy Drops每盒有 30 粒膠囊，每粒有足夠單次劑量，讓用家可以最輕便的方式攜帶香水外出，隨時扭開、擠壓和塗抹。現時推出的香調包括Daisy Marc Jacobs Drops、Daisy Marc Jacobs Eau So Fresh Drops 和Daisy Marc Jacobs Love Drops三款不同風格的花香。

 

 
 
 
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　　Daisy Drops 可能是香水界首個推出可持續單劑量形式的產品，小罐由耐用且可持續鋁製成，是比塑膠更環保的替代品，簡單的白色點綴雛菊圖案，但不失時尚俏皮。

 

　　Daisy Drops在香港的討論度不高，但在外國的香水群組則有不少好評，有人讚設計有趣，有人說想起小時候用過的沐浴油膠囊，亦有人喜歡它方便攜帶，又方便帶去旅行，但由於膠囊質料沒有詳細介紹，亦有比較謹慎的消費者質疑「可持續」這個賣點。

 

　　現有用家以及想嘗試Daisy Marc Jacobs 的用家對這款產品都會有興趣，最吸引的是30美元的定價，比起一瓶香水更容易決定入手，

 

　　每次一粒又方便隨時補香，未用過的又可以和朋友各買一款，交換不同香味使用。此外，愈來愈多用家喜歡用無酒精香水，尤其是炎熱的夏天，可減低皮膚敏感機會。

 

　　見到Daisy Drops這款香水啫喱，不得不提精品香水店Parfumerie Tresor提供的Perfume Balm工作坊。由於他們代理的精品香水很多都沒有試用裝，所以主理人Pauline便開辦工作坊，讓想認真試用後才購買的用家製作少量香水膏使用，確認了心意才購買，喜歡精品香水的朋友絕對值得參加。

 

 
 
 
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Perfume Balm工作坊網上預約： https://www.parfumerietresor.com/product/perfume-balm-making-workshop/

 

　　大家如果想將現有的香水製作香水膏，Pauline亦無私分享香水膏配方：蒸餾水、茶花籽油、乳化劑、香水，製作前要將工作枱、工具和器皿等徹底清潔消毒，然後將材料以同等比例拌勻，再倒入可密封器皿，由於沒有加入防腐劑，每次只適宜製作少量，並且最好在一個月內用完。

 

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