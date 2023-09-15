Blackpink Lisa演出瘋馬秀！舞孃是美妝品的靈感？Benefit全新唇釉系列輕鬆打造兩大唇妝

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Crazy Horse Paris（瘋馬秀）與Moulin Rouge紅磨坊和Lido麗都夜總會被喻為巴黎三大表演，擁有崇高的文化地位且歷史悠久。

Crazy Horse Paris 9月拋出震撼彈，宣布邀請Blackpink Lisa 成為首位登上舞台的亞洲名人，Crazy Horse Paris 方面表示：「邀請Lisa在舞台上表演，是希望吸引新的年輕女性客戶，某程度上，這是我們未來的觀眾，因為Crazy Horse Paris已經成為一個驕傲、自由女性的象徵，我們相信當Lisa決定這樣做時，也表明了相同的態度。」

消息傳出後馬上引起全球粉絲熱議，門票也立即銷售一空，雖然當中亦有粉絲的反對聲音，但不能否認的是 Lisa的確讓Crazy Horse Paris這經典演出在全球的知名度更上一層樓。

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Crazy Horse Paris由前衛藝術家Alain Bernardin於1951年創辦，至今已經有70多年歷史，以頌揚女性特有的美態── 堅強、獨立、美麗與感性為創作主題，融合聲、色、光、藝以及優美的原創舞蹈，舞者一舉手一投足都讓人血脈沸騰，性感卻不色情，多年來不斷突破舞台表演的新境界，被冠稱為全球最精緻、最美的歌舞表演。

所有Crazy Girl都經過精挑細選，除了要有專業舞蹈根基外，身高至少175cm以上，年齡介乎18-24歲，腿長、胸部距離和大小都有一定的標準，因此即使每年會收到超過500封應徵信，卻只有20人能通過申請。Crazy Horse Paris 多年來帶領潮流，除了與頂級設計師、藝術家合作之外，2006年更與Dita Von Teese 合作並獲得巨大成功，其後更與眾多國際知名女星合作，今次Lisa粉墨登場的確令人期待！

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為何Crazy Horse Paris 會令我聯想到Benetint？ 因為兩者都與舞者有關，剛巧上星期收到Benefit The New Class唇釉系列，它是經典 Benetint 演變出來的全新系列，在介紹新唇釉之前，先說說Benetint 與舞者的故事。

很多熟悉Benefit故事的人都知道 Benetint 原本是為脫衣舞孃調製的化妝品，早年已有很多外國媒體，包括Allure和Elle等時尚雜誌廣泛報導，但仍然有很多顧客不知道這典故，根據2022年New York Post 報導，英國Benefit 在TikTok 上載短片，將Benetint 塗在男士的乳頭上，立即引來負面反應（？）我反而覺得這反應有點意料之外。

據說有一天，一位舞者走進Jean 和 Jane 兩姐妹的店，表示因表演時會出汗，所以需要一些東西能讓她的乳頭在表演時保持美麗色調。兩姊妹靈機一觸，當晚Jean去到Jane的家做實驗，她們將食用紅色色素，甘油、玫瑰花瓣放入攪拌機中，然後煮沸至紅色的濃縮液體，它能在皮膚上留下紅潤通透而持久的色調，而這款新穎創作亦一炮而紅，對普遍用家來說，它是一支持久的唇頰兩用胭脂Benetint。

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Benetint是全球首枝唇釉，截至2020年，Benefit更創造出每24秒就售出一瓶Benetint的紀錄。今年Benefit推出全新The New Class唇釉系列，與經典配方的液體質感完全不同，包括Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉及Splashtint波光水漾滋潤唇釉，新配方針對唇紋與乾唇兩大唇部問題，具保濕潤唇功能。

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Splashtint波光水漾滋潤唇釉，內含透明質酸和紅桑子葉萃取物，有助保濕並撫平唇紋，令雙唇看起來更平滑。喜歡它薄身而高黏著力的質地，亮澤度而且持久。

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Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉內含透明質酸和紅桑子籽油，semi-matte 半啞光妝感，質感順滑，塗上後不會有繃緊感覺，也沒有突顯唇紋，配方的確不錯。

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兩款唇釉同樣保留Benetint的持久染色效果，試用過後還是偏愛Splashtint，一來會令嘴唇看來飽滿一點，而且塗抹時即使比較隨意也沒有明顯出界，Plushtint的著色度高且質地幼滑，然而我覺得啞光唇妝要仔細描劃唇型效果才完美。