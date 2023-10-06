Home Spa必備！mtm labo、Glycel面膜，為肌膚注入滿滿膠原蛋白和透明質酸！

上星期到美容院做Pico Laser療程，對上一次可能已是大半年前，美容師苦笑：「很多客移民了，亦有一些客人周末去深圳玩，加上三年疫情，停業又停業，有些顧客會買家用美容儀和家用護膚療程，習慣一旦改變了，再變又要時間，總之生意艱難。」

的確，過去三年去Hair Salon和Beauty Salon的次數都不自覺地減少了，敷面膜、使用美容儀比以往勤力，但經過今次Laser療程，我覺得回復每一至兩個月一次醫美Facial，肌膚狀態應該更理想。

提起家居護理，大家的裝備是否齊全呢？ 磨砂膏、按摩油、面膜和美容儀，以上四項當中，對我來說最重要是面膜，每次有新面膜推出都躍躍欲試，剛巧這兩星期有新面膜推出，值得大家留意。

mtm labo premium collagen 高純度膠原蛋白面頸膜

mtm labo custom-blended eye mask一向是品牌名物， 雖然價錢略高，多年來一直有長期忠實用家（包括本人），更是很多新娘大日子前必選的眼部護理產品。

新上市的collagen face and neck mask高純度膠原蛋白面頸膜，說實話也不便宜，但一次過讓眼部、面部和頸部肌膚吸收滿滿的膠原蛋白，也就比較說得過去了。

這款面膜的賣點是高效「定制護理級」膠原修護，collagen face and neck mask 採用專利冷凍乾燥技術，令有效成分保鮮緊鎖在面頸膜中，加入融合獨有定制草本原液的 custom-blended onsen essence ，膠原蛋白面頸膜的有效成分才釋放並作用於肌膚，透過多重膠原灌注技術將膠原蛋白I型及 III 型轉化成最有利肌膚吸收的「膠原鐵三角」，營造膠原蛋白最佳生長及灌注環境，膠原蛋白與水分達至平衡，讓肌膚回復彈性光澤。

至於加入甚麼草本原液，就要透過一對一的專業肌膚評測，過程亦比想像中簡單，儀器可即時呈現肌膚表面及底部的狀態，當日根據我的肌膚分析結果，美容顧問建議可加入Mallow Leaf 和 Star Fruit Leaf 提升毛孔緊緻度。

使用時將 custom-blended onsen essence 的一格份量注入面膜包，密封後按壓外袋至精華完全滲透面膜及頸膜，敷 20-30 分鐘後取下面膜及頸膜，並以手指輕柔按壓肌膚至吸收。

mtm labo：Instagram

Glycel 6D Magic Mask 高效修護面膜

Glycel的面膜系列一向都有不俗口碑，今次新推出的6D高效修護面膜，結合3重透明質酸、3重膠原配方及6種天然養潤修護成分，獨特剪裁的面膜，360°完美覆蓋面部及下巴位置，大大提升貼面度，一次過帶來水潤、彈滑、嫩白、無紋及緊緻效果。

美容顧問分享了加強面膜效果的小貼士： 配合G-PowerLift+離子射頻緊膚儀，敷上面膜後，以Galvanic離子導入模式加強吸收，20分鐘後取下面膜，再用RF雙極射頻模式將剩餘的精華液按摩至吸收。這方法雖然比閉目休息「繁忙」，但一邊煲劇一邊敷面膜的時候就最適合不過了。

Glycel：Instagram