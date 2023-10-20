章小蕙直播分享年度妝物，逆轉成為帶貨女王？以自身精緻的生活，洗去敗走標籤

章小蕙於今年5月首次於小紅書直播帶貨，短短6小時創下高達逾5000萬的交易總額，而剛於10月15號的第二場直播結果亦於昨日（18號）公開，在經濟低迷的環境下，總銷售額超過一億，成為小紅書首位直播破億的買手，再次顛覆固有直播模式的流量密碼，「章小蕙個人IP」立即成為網絡營銷公司研究分析的對象。

元祖級「帶貨女王」章小蕙2020年轉戰內地開設小紅書帳號，分享扮靚心得以及心靈雞湯，旋即吸引了很多粉絲。同年開設「玫瑰是玫瑰」買手店（Select Shop）， 由章小蕙和編輯團隊嚴選世界各地的小眾美妝產品，直接與品牌總部合作，她的團隊由最初12人發展至今已接近200人。

章小蕙的過去在網路上一覽無遺，不贅，她的私事是很多人八卦的焦點。但作為觀眾／讀者真心佩服她對物質享受的研究，對歷史、美學、文化的見識，個人保養的用心專注，以及成功將購物的心思轉化為賺錢的本事。

年屆花甲的章小蕙，不但是"Age Gracefully”的代表，也是”My Age But Better”的最佳示範。很多人都認為直播帶貨就像速銷叫賣，旨在短時間內刺激觀眾的購物慾，但章小蕙走的是真知灼見式的時尚購物KOL風格，她自己就是最佳示範，濃密的頭髮，平滑光澤的膚質，沒有動刀痕跡的五官，圓潤但不失線條的身型，穿搭適齡有品味，談吐優雅不徐不疾。她在小紅書的世界「以慢打快」，從文藝復興，聊到情緒管理，分享穿搭風格、保養心得甚至更年期問題，慢節奏的講解，反而刺激讀者對精緻生活的響往，當大多數直播在低價競爭，內容無趣的時候，她一年只做兩場直播，好品味叫好叫座，備受內地00後的年輕女生追捧。她不但闖出個人風格，更逆轉被外間認為敗走的標籤。

章小蕙擁有的是其他人少有的文化底蘊和文采，被喻為集齊老錢風，殿堂級買手和高能量女性，用她的經歷學識，挑剔眼光來說服讀者，「有些讀者，為了買一瓶洗髮水可能會少看一場電影，少喝一杯奶茶，所以在我能力範圍和所有資源裏面，我要為大家試用最好的產品，之後才分享的最喜歡的給大家。」她強調：「我不是叫大家買買買，而是告訴大家甚麼不要買，甚麼值得買，精挑細選才有買的樂趣。」

「玫瑰是玫瑰」是全球小眾美護集合店，章小蕙表示她是以雜誌編輯的思維營運，亦由於她有豐富的經歷和學識，每每能為她推介的產品說好故事，並以用家身份分享用後心得，「全世界的店我都買過了，逛過了，配方、成份、價格都幫大家看好了，不管你是17歲還是70歲，都能在「玫瑰是玫瑰」買到自己適合的東西。」10月15號那場直播便以「玫瑰年度大獎」為主題挑選在直播中推介的產品，細看她的心水名單，當中有很多也是我的愛牌，Augustinus Bader, CurrentBody, Elemis, Charlotte Tilbury, Hourglass 及RÉVIVE等等在Lane Crawford和Joyce Beauty 等都有售，如果大家看過章小姐介紹後心動的話，不妨就地入手，促進本地消費吧！