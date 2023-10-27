Beauty
Get it Beauty！
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

27/10/2023

面部撥筋初體驗！一次面部撥筋，能美白、提拉、通經絡？撥筋和刮痧有甚麼不同？

#美白 #養生 #美容療程 #美容 #Skin & Body Care #刮痧 #護理 #中醫 #提拉 #通經絡 #面部撥筋 #撥筋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　上星期到化妝師朋友Ming Wong的工作室，體驗豪華版面部撥筋，為甚麼是豪華？ 因為她用價值$1890 一瓶的Menard Embellir靈芝按摩膏幫客人做撥筋，最後用Beauness Spa Mask作結，可謂非常重本。

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ming Wong (@ming_wong)

 

　　Ming 表示選用奢華護膚品並不是噱頭，而是有非用不可的原因： 「學習撥筋的時候，因為我對教學用的按摩膏有少許敏感，於是我便帶自己的靈芝按摩膏上實習課，我和同組學員使用後，效果是全班最亮白，就連老師都表示驚訝，立即問我用了甚麼產品。因為靈芝按摩膏的黑靈芝CFII 精華能促進臉部血液循環，有效提升淋巴管排出老廢物質機能，淨化排毒，令肌膚回復彈性，平日用來按摩已有滿意效果，但用來撥筋效果更令人驚喜！」

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ming Wong (@ming_wong)

 

　　有說「一次面部撥筋，勝過十次美容療程」，這個全人手的療程究竟是甚麼原理？同樣是用手輔以工具運作，撥筋與大家比較熟悉的刮痧有何不同呢？

 

　　面部撥筋是以中醫全息經絡學為理論基礎，通過技術、產品、獨特按摩工具，直接將按摩效果作用至真皮層，清除內部代謝積存物，通過疏通面部經絡，刺激臟腑面部反射點，活化氣血，散瘀化結，代謝血管內毒素及廢物。

 

　　臉部撥筋是通過撥筋棒在局部揉、梳、撥、挑等刺激穴位，從而打散筋結、氣結，排除毒素壞死細胞，調理氣血，疏通經絡，活血散瘀，它上下都是可以動的，雙面都可以用。而刮痧只是單行的，也就是只能在一個方向進行。

 

　　撥筋調的是人體氣血執行的通道，是雙向（經絡+氣血）的調理，而刮痧是單向血管的調理，屬於排毒的調理。換言之，撥筋包含刮痧，而刮痧不含撥筋。

 

 

　　Ming表示很多客人的面部經絡堵塞，我當然亦不例外，所以即使平日外塗優質護膚品，營養成分也未必能好好吸收。

 

　　面部撥筋是全面、頸部和頭部，一邊用兩隻手指固定肌肉，另一邊用工具撥筋，如特別針對眼部的「睛明、攢竹、魚腰、太陽」穴位，以及針對肌膚輪廓的「迎香、巨髎、顴髎」穴位，可能我本來就喜歡按摩，撥筋對我來說完全沒有痛感，甚至說得上舒適。耳背是意外地舒適的位置，頸部一向繃緊，撥筋時有即時放鬆效果，而感覺最大的可能是頭部。

 

　　臉部撥筋加速新陳代謝，疏通經絡，暢通氣血，深層排除面部毒素，促進血液循環，提升臉部輪廓，同時從而提高細胞對營養和氧氣的吸收能力。完成左邊面後，最明顯可見的是面部輪廓提升了，眼尾的位置都有提升，完成後再敷水分面膜，面色均勻亮澤！而Bonus是覺得眼睛疲勞都有改善，而當日早上的輕微鼻塞都暢通了。

 

　　雖然我不認同一次面部撥筋，勝過十次美容療程，但我絕對認同這是一個很好的美容養生護理，值得加入護理清單。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應
更多Get it Beauty！文章

You May Also Like

#美白 #養生 #美容療程 #美容 #Skin & Body Care #刮痧 #護理 #中醫 #提拉 #通經絡 #面部撥筋 #撥筋
More on Beauty

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk