AMOREPACIFIC推頂級美髮系列 AYUNCHE！在家享受韓國專業美髮護理！防脫、淨膚、亮色、水凝哪一款最適合你？

昨日出席 AYUNCHE 在SHOUT Art Hub & Gallery舉行的Launch Party。

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AYUNCHE 是 AMOREPACIFIC 旗下Amos Professional的最高級美髮品牌，除韓國外亦已進軍日本、中國和台灣市場，並已在Amazon上架。AMOREPACIFIC大部分面部護理產品我都試過了，護髮產品只用過「呂」洗髮露，看見AYUNCHE色彩繽紛的包裝已經有興趣想試！

「是不是有綠茶、人參和山茶花油成分？」工作人員表示驚訝： 「你點會估到嘅？」 多年前的Press Trip參觀過AMOREPACIFIC總部，對品牌故事印象深刻，而綠茶、人參和山茶花更說得上是品牌的DNA，尊貴美髮系列又怎少得這些成分？

AYUNCHE 的賣點是將天然、傳統的韓國成分與高科技結合。 使用在韓國美容儀式中已採用了幾個世紀的人參、綠茶和山茶花油，同時應用多種研究頭皮和髮絲的專利技術，並透過臨床測試提供科學證明效果。龍頭企業的好處是有強勁的R&D資源，可以不斷研究創新，為髮型師和顧客的日常護髮問題提供最佳針對護理產品。

Private I Group 同時引入髮廊專用的 Pro系列，以及家居護理Take Home系列，顧客在Private I Salon染髮時可選用AYUNCHE色系，從色板觀察它是介乎歐美風格的高飽和度色調和日系高透明感風格，換言之是顯色之餘不失通透質感，我的心水是紫色和綠色。

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品牌核心是High Performance & Eco Chic，除使用環保包裝材料外，更有拒絕動物測試、提倡公平貿易、使用天然成分及通過安全檢驗，其時尚包裝更榮獲2022 年Red Dot Design Award，外型與實力兼備，難怪在韓國一推出便大受歡迎。

AYUNCHE共有六個系列，包括 Rebalancing 衡膚防脫髮系列、Refreshing淨膚去頭皮系列、Derma Calming洋甘菊舒膚系列、Enrich Bonding髮纖強化修復系列、Enhancing Silk絲感亮色系列以及Airy Veil 水凝彈力造型系列。

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上星期剛染髮，通常染髮後的兩三星期我都會用鎖色洗髮產品，Enhancing Silk絲感亮色系列主要成分是石榴提取物和山茶花油，帶來修護鎖色功效。比較期待的是加入果醋成分的Silky Mask，平時都有間中用果醋，用後頭髮真的會柔軟順滑，這款二合一可以讓我節省一個步驟了。

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而另一個有興趣的是Rebalancing 衡膚防脫髮系列，防脫髮真的很重要！雖然我的髮量不算少，但防脫髮也是首要關注事項，這系列有人參和綠茶粹取物，ProBiome專利益生菌成分及黑豆成分，平衡頭皮微生態，預防掉髮和強健髮根，保持頭皮清爽。

截稿前產品仍未上架，在Launch Party見到三件洗護套裝（洗髮露、護髮素、精華油）原價是 $980 ，是普遍高級專業美髮產品的訂價，大家下次想轉洗髮水的時候，不妨考慮一下，畢竟優質的洗護產品，是絕對值得投資的。

順帶一提，香港和日本的貨品一樣，而國內版AYUNCHE和香港發售的是不同版本。

查詢：ayunchehk