燕麥護膚：內服外用養出美肌！來自Oatbedient、Aveeno、Clarins的燕麥護膚好物，親膚又保濕！

幾年前開始燕麥奶成為飲食潮流單品，尤其是在咖啡店的需求量一直上升，除了因為燕麥奶在植物奶類別中比較順滑可口之外，愈來愈多顧客是素食者、患乳糖不耐症以及因為皮膚問題要戒口，甚至關注環保也是原因之一。

收到來自新加坡的健康燕麥植物奶品Oatbedient的三款產品，包括原味、朱古力味以及即溶奇亞籽燕麥奶粉。首先是被可愛的包裝吸引，再看成份也相當滿意：低糖配方、非基因改造、純素友善、含β-葡聚醣，不含防腐劑、人造色素、調味劑、樹膠、增調劑、棕櫚油及奶精。

三款味道都濃郁可口，其中比較喜歡即溶奇亞籽燕麥奶粉，內裏有燕麥碎及奇亞籽，增加口感及飽足感，可以當作輕怡早餐，比起我一向飲的即沖燕麥產品更天然，推介！

我的濕疹情況算是可控制範圍，不需要嚴格戒口，但在濕疹活躍期都會在飲食方面節制一點，其中一項就是少喝牛奶，改喝燕麥奶，Oatbedient 即沖包裝設計方便儲存隨時飲用，可以成為家中常備。

查詢：https://www.instagram.com/oatbedient.hk/

燕麥奶含有水溶性膳食纖維，在人體中可以吸水膨脹，來增加飽足感、幫助排便暢順，同時可幫助維持消化道機能、調節生理機能，適合乳糖不耐症及素食者飲用，但由於是碳水化合物類別，若不是瘦身計劃進行中的人士，實在是對皮膚有益的健康飲品。然而燕麥奶蛋白質含量較低，也缺少鈣質，有麩質過敏的人士也要留意會否有不適反應。

至於外敷燕麥則沒有任何限制了，親膚度高的燕麥人人合用，具有保濕、抗氧化和抗發炎的特性，令皮膚在乾燥和敏感的情況下得到舒緩。

根據燕麥護膚品牌Aveeno的專家指出，膠體燕麥含有多醣，具有保濕特性，有助防止皮膚水分流失，幫助治療或預防皮膚乾燥。

痕癢和發炎通常是由於微生物群失衡所致，燕麥可以幫助支持皮膚的微生物生態系統平衡，以鎮靜和舒緩皮膚。此外，燕麥片含有類黃酮化合物，可幫助吸收UVA ，同時具抗發炎作用，幫助抵禦刺激物和環境污染物，減少乾燥和易患濕疹的皮膚類型的刺激和瘙癢。

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要體驗燕麥舒緩力量就不得不提在超市和藥房常見到的Aveeno，創辦人 Sidney Musher 和 Albert Musher 兩兄弟自1945 年就開始研究燕麥的益處，他們發現研磨到極細狀態的燕麥膠具有修護乾燥肌膚的功效。著名的 Mayo Clinic皮膚科專家確認他們的研究成果，成就Aveeno的誕生，至今已發展多款面部和身體護理產品。

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除了緩和肌膚乾燥並紓緩敏感性肌膚外，Clarins研究發現燕麥粒中的糖分更具有卓越的緊緻肌膚功效，並將這成份加入皇牌產品Double Serum 第8代賦活雙精華，結合其他高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，達至再生、滋養、保濕、活氧及防禦功效。

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Kiehls Ultra Facial Advanced Repair Barrier Cream特效保濕屏障修復霜以天然燕麥及β-葡聚醣為主要成份， 配合專利屏障科技，形成仿肌膚構造的保護層，即時紓緩乾燥痕癢，深層修復敏感泛紅，鎖緊肌膚水份。