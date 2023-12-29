迎接2024：無論世界環境如何，也要和自己的身心靈和好！6個生活小習慣，建立新一年目標

2023年初香港還未解封，當時很多人都感到抗疫疲勞，對生活充滿無力感，還有兩天便到2024，認同Pantone對來年的描述：「生活各方面正值動盪不安，人們對滋養、同情和憐憫的需求與日俱增。」去年這個時候建議大家為不需戴口罩做好準備，整理化妝品、護理皮膚、健體養生建立免疫力，回復正常生活節奏。在年初訂下的目標，到年尾回望有沒有滿滿的成功感呢？

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2024的大環境的確是不容易，除了幾個已默默撒離香港市場的美妝香水品牌外，早前得知除了中環Harvey Nichols百貨公司即將結業，花王最高級品牌 est將於1月11日結束本地專櫃服務，改為網店營運，現時朗豪坊專櫃進行減價優惠，對這品牌有興趣的朋友可把握最後機會。

捱得過疫情，捱不過通關是營商環境的寫照，對個人而言，綜合近期報導，原來有不少人都感到長期戴口罩令免疫力下降，面型變型，甚至容顏焦慮等心理問題，加上社會氣氛令人難免感到納悶，這些似乎都是要用比較長時間去「修復」的事項。

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無論世界環境如何，記著大家都要善待自己的身心，要注意身邊人和自己的情緒健康，今年訂立新一年的目標，除了各項挑戰，如學習新知識或技能外，亦要建立健體養生及減壓習慣，改善睡眠質素等等，從而增強免疫力和抵抗力。

準備紙和筆吧！親手將今年要實踐的計畫寫下來，最好貼在書枱或化妝枱等當眼處，提醒自己這一年的一系列目標。

以下是維持身心健康的生活小建議，看似小改變但肯定對生活有正面影響，未有想過的就由2024年開始實行吧！

#1 早上起床先喝杯溫水

每日早上空腹喝一杯溫水，有利於消化系統，，補充前晚身體所流失的水分，並稀釋濃稠的血液，還能刺激免疫系統、排出體內毒素，讓身體由內而外整個甦醒過來，讓身體進入良性循環。

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#2 學會多多微笑

引自星雲大師文集：「 所謂『樂然後笑』；微笑不只是臉上有動作，有表情，微笑是代表心裏的快樂。家庭中充滿了笑聲，就代表一家的幸福、快樂、融洽。一個人若能時時以微笑來面對別人的冷酷，在人生的戰場上必然獲得許多的勝利。

微笑是保持健康的藥石之一；尤其現代是一個注重色彩、聲音的時代，因此我們更應該時時面帶微笑，以微笑來妝點我們的人生，以微笑來美化我們的社會；讓微笑像花朵一樣，開滿生命的園地，讓微笑像音樂一樣，溫暖每個人的心靈。」

與此同時，大家也要觀察自己和身邊親友的情緒，覺察是否有在人前強顏歡笑、隱藏內心抑鬱的習慣。

測試網站︰抑鬱症自我測試

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#3 量力而為的運動習慣

時刻提醒自己走路要抬起挺胸、不駝背，坐著的時候要坐正、不要翹腳，保持量力而為的運動習慣，可以由最基本的每日一萬步，或是家中柔軟體操或拉筋。也可以是到健身中心，或是找私人教練協助健身計劃，無論是哪一種運動，除了有鍛練身體的好處，更能刺激大腦分泌安多酚，有效紓壓，激發愉悅感。

#4 保持情緒穩定

生活節奏緊張，在街上不難發現很多人都心火盛，初則口角繼而動武亦屢見不鮮。大家嘗試在不影響別人的情況下，保持自己的生活和做事的節奏，即使遇到沒禮貌的人先深呼吸一口氣，再從容不迫回應。

保持情緒穩定，不只面容更有親和力，對身心健康都有好處。

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#5 學習化妝

化妝能保養皮膚，同時療癒心理。從著手打扮外表、整理自己，也是療癒自己的方法之一。不要仿效抖音的誇張網紅妝了，先學習真正能提升個人氣質，隱惡揚善的化妝方法，再學習其他潮流妝容，找專業化妝師單對單學習是不錯的方法。

#6 想清楚才買

很多美妝品牌都持續進行促銷，但即使如何超值，也不要過量購入，先想想自己是否真的需要，又或者有沒有親友分享。用得著才買，謹慎消費是今年的大前提。