Marni宣佈推出美妝系列！首個產品會是香水？從Dries Van Noten Beauty、Valentino Beauty，看時尚美妝品牌概念

還好氣墊粉底的包裝令我覺得挽回氣勢,無論是外型設計和質料比起唇膏粉底的包裝更吸睛。最新推出呼應今年Color Of The Year的限定Coral Fantasy彩妝套裝,包括限量版珊瑚橘色Rosso Valentino高訂經典唇膏及Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底,非常吸引!

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。