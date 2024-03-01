日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌

上星期出席 SOFINA iP Rebranding Event，今次除了介紹新名字SOFINA iP及新標誌設計外，亦隆重介紹護膚三步驟。重點推介是升級配方的土台美容液，核心正是SOFINA母公司KAO研究經年的碳酸美容科技成果。

碳酸相信大家都不會陌生，市面上有很多碳酸入浴劑，而浸溫泉的時候亦有機會浸到碳酸溫泉，早前在東京御殿場的CLAD酒店溫泉便浸過碳酸溫泉，泡湯時會有細小泡沫產生。碳酸氣泡成分會使末梢血管擴張，促進血液流動。可增加皮膚抵抗力、促進血液循環、減輕呼吸系統及心臟的負擔、令人精神愉快。

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碳酸泉亦被喻為「美人湯」，由於碳酸水的浸透度比普通水還高，對皮膚的保濕效果較佳。此外，碳酸水還能令老化角質、皮屑更易清除。研究結果顯示，睡前泡碳酸浴能促進睡覺時體溫降低的效果，不僅可得到高品質睡眠，還有促進疲勞消除的功效。

除可購買現成的碳酸入浴劑之外，日本運動健康科學博士、營養師新生曉子提出使用樽裝梳打水便可即製碳酸浴：將1L梳打水放在40度左右的熱水中坐暖後，再加入浴缸的熱水中即可。此外，亦可浴缸中加入食用小梳打2大匙、 檸檬酸1大匙混和便可。

浸浴的碳酸和護膚用的碳酸泡泡當然不同級別，原來SOFINA是全球第一個美容品牌發現「血管力」和皮膚質素的關係，「血管力低」的人皮膚容易粗糙、乾燥。透過碳酸護膚便能從根本改善「血管力」，因為碳酸容易滲入皮膚的微絲血管，使血管擴張，促進血液循環，加速肌膚細胞吸收氧氣、營養和排走老化廢物，為肌膚保持健康的新陳代謝。

2015年SOFINA已推出一支mousse狀的土台美容液，「土台」為日文，解作「基礎」，這支精華以提升「血管力」為主要功能，而同門的est和Alblanc都有推出碳酸美容液。

大企業最強和最值錢便是R&D，KAO一直持續研究碳酸滲透技術，新推出的升級SOFINA iP土台美容液應用獨家研發專利100%碳酸慕絲滲透技術，只有約0.001 mm2，約1/20毛孔大小的慕絲精華，由於碳酸慕絲只要直徑超過0.05mm2，表面部分就會破裂，而Sofina的高濃度碳酸慕絲不易破裂，讓精華能輕易穿過毛孔滲透到角質層最深處，增強肌膚原有的細胞再生力及代謝力，讓更多的血液將養分輸送到皮膚細胞，配合新添加人參精華，進一步提高血液循環效果，促進皮膚血管力，強韌肌底，提升細胞循環力，倍增後續保養吸收力，從根本修護肌膚狀態，提升膚質，改善缺水、暗沉、粗糙、鬆弛、肌紋和乾紋等問題。

隨後使用集中角質層貯水、持久保濕的SOFINA iP Treatment Lotion角質層修護凝露（$180/ 160ml) ，以及緊緻毛孔和平滑肌膚的SOFINA iP Enriched Filler Essence緊膚彈力注入精華液( $ 320/40g) 便完成日常護理程序。三支產品合共只是$880，可以用兩三個月（個人經驗），性價比非常高呢！