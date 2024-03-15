專訪睫毛管理學院院長！Pumpting睫毛療程原理是怎樣？敏感肌、孕婦也能電睫毛嗎？資深化妝師Tiffany Fong：美睫技術易學難精

認識多年的資深化妝師Tiffany Fong，最初活躍於美容時尚媒體及藝人化妝，幾年前開設Make Up Studio 加入半永久化妝服務，化妝工作逐漸轉為比較時間穩定的舞台劇化妝，如早前公映的《百分百感覺 2024》。2021多了一個新身份-韓國專業睫毛管理品牌NUNU SHOP香港分校院長。

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Fong (@nunushop_hk_tiffanymakeup)

疫情帶來的機遇

「疫情期間所有工作都停了，Studio亦接近停止營運，惡劣情況完全不敢回想，當時影響較少的是教學工作，而也是我工作上的一線生機。我一直有follow NUNU韓國學院的IG，十分欣賞他們的美睫效果，後來發現台灣有分校，便去進修導師證書，打算積極發展教學。及後經台灣NUNU院長介紹認識了創辦人，她們是很年青的兩姊妹，了解過品牌發展及她們對產品研發的執著後，一拍即合成立NUNU SHOP香港分校了。」

View this post on Instagram A post shared by 속눈썹펌수강 속눈썹연장수강 속눈썹재료 NUNU 이수우 (@nunu_shop_academy)

睫毛管理不只護理

愛美女生一定聽過「角蛋白美睫」，有人會說「角蛋白美睫」只是加入修護成份的電眼睫毛而已，不是甚麼新鮮事。NUNU「睫毛管理」的基礎也是角蛋白美睫，但當中的理論、操作技巧和使用的產品卻大大不同，「電眼睫毛療程已有很多年歷史，但很多人試過一次，後來睫毛變得非常雜亂，所以沒有下一次了。其實睫毛也會有aging，也會有營養不良，亦會因為護理不當而影響毛質和生長方向，我們的課程比起其他品牌教得更仔細，理論和技巧並重，亦會分享與顧客溝通和保持關係的竅門，NUNU療程和產品除了著重美睫效果更加著重護理，已獲得美國認證機構IAS、IAF、GIC、國際標準ISO9001認證技術／教育體係與產品質量管理，作為半永久化妝師，我認為NUNU的收尖睫毛技術以及非電燙劑的角蛋白產品的確是與別不同。」

View this post on Instagram A post shared by 속눈썹펌수강 속눈썹연장수강 속눈썹재료 NUNU 이수우 (@nunu_shop_academy)

獨家睫毛Pumpting

約Tiffany一聚的原因，其實是想了解下新推出的Pumpting（Pumping+Lifting）睫毛療程（韓國正在申請專利商標），因為完成圖實在吸引！「這個大約50分鐘的療程，以signature收尖技術排位，塑造整齊修長的睫毛弧度，再配合染黑護養，以及平衡睫毛酸鹼度+修護毛麟的營養液，令睫毛由內至外都富有彈性及滋潤，亦令捲翹度更持久。」

換言之，除了可以令睫毛捲翹，更可增加睫毛的亮黑度及彈性，同時修復受損睫毛，強健睫毛底層，改善睫毛健康程度。Tiffany補充：「技師要根據顧客的眼型和睫毛長短而選用不同的弧度模具，例如容易敏感、脆弱睫毛和孕婦會用另一套產品，此外，亦要仔細分析顧客的睫毛分佈，巧妙地將睫毛排位收尖，令睫毛看來更挺更壯。」

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Fong (@nunushop_hk_tiffanymakeup)

通關又見難關

本地市場愈來愈細，普遍消費意欲下降，加上北上消費潮流和租金上漲等等無疑是多重打擊，即使如此，Tiffany仍堅持令學員和顧客明白到質素的重要，「做生意當然想本少利大，但絕對不能對產品安全和優質降低要求，美睫這門技術易學難精，而且亦不斷有新產品新技術，所以完成一對一課程後，我也會定期舉辦回顧研討會，確保每一位學員的技術都有進步，我想他們明白自己學到的技術是財產，要不斷提升技巧，靈活運用產品優勢做出更細緻效果，正因為睫毛是如此幼細，但對整體容顏又有一定的影響，做得好自然會慢慢有顧客欣賞，切忌惡性價格競爭。」