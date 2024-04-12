假日舒緩身心疲勞！盤點6大美容品牌Facial療程：mtmlabo首次體驗享 7 折！Elemis、Natura Bissie 全數換購產品

朋友傳來一則科技新聞：利用AI的「 面部護理機械人」，這台機器原來早在2022年已發表， 用於進行面部Laser 護理。 坦白說我暫時仍未接受到面部護理不經人手由全電腦進行，正如「睇醫生」一樣， 有豐富臨床經驗以及人性化的醫療人員，才能對患者望聞問切，交流溝通的情感語調也相當重要。醫美醫生甚至美容師亦一樣，即使是儀器操作，調節適合的能量強度，也需要有靈活的技術操作，記得很多年前一位醫生幫我進行Laser療程，當時我的耐痛能力稍低，可能姑娘觀察到我的表情，她便配合醫生節奏用指尖輕按面部其他位置，此舉能干擾感覺，減少當刻表皮的痛感，非常細心。

追求快速效果當然是醫美儀器，但說到整體體驗和安全感，還是真人處理操作（富經驗的專業人員）才令我安心，畢竟非治療的美容護理是講求感官享受的過程，可信賴的醫生和美容師非常重要。

看過這則科技資訊，反而令我想預約全人手美容護理，市面有很多單次收費的Beauty Salon，當然有朋友介紹會比較可靠，根據經驗發現美容品牌提供的護理都有保證水準，如MENARD和DECORTE的日式面部按摩都非常舒適，是我經常會掛念的日式Facial，mtm labo和 Glycel 比較多款療程可供選擇，有朋友更是多年客戶呢！

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MENARD 面部護理使用最尊貴的Embellir 靈芝保養系列，配合獨特日式手法，補充能量及深層補濕，改善肌膚皺紋、鬆弛、色斑和暗沉，達至舒緩排毒及輪廓提昇效果。

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DECORTÉ salon de beauté提供四款針對不同肌膚需要的護理療程，使用 DECORTÉ 不同系列產品，配合全人手傳統日式按摩手法，包括面部、頭部及肩頸按摩，舒緩身心疲勞。

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mtmlabo 3D 膠原再生緊緻護理、皙白水潤護理及澄肌抗禦護理，首次體驗專享 7 折禮遇！（詳情按此）

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GLYCEL瑞士R²極致冰封肌齡療程（原價$3,460／90分鐘），以瑞士Double極地修護能量原液，結合塑型療法及紅光微電流及天然能量石按摩；同時修復受損細胞及激活肌膚。首次預約$388，需網上付款$200 ，到店支付餘額$188， 附送全效升級版魚子極致修護面膜（1盒6片／價值$550） 。（詳情按此）

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ELEMIS Pro-Glow面部護理服務（$1200／60分鐘），以獨特的人手觸按手法與及BIOTEC專利美容儀，將天然植物活性成分的功效極緻展現，為肌膚注入活力光采。首次惠顧面部護理療程之客人，預約費用可全數換購ELEMIS產品。（詳情按此）

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Natura Bissie鑽石逆齡煥膚亮肌療程（$980／60分鐘），讓肌膚重拾光澤，撫平皺紋、提升彈性和緊緻度及幫助收細毛孔，配合專業按摩手法、面部輪廓塑形程序，帶來放鬆舒適的感官享受。療程費用可全數換購Natura Bissé正價產品。（詳情按此）