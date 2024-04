Amorepacific變身醫美護膚品牌AP！以膠原緊膚療程為基礎，帶來最強緊緻雙效面霜！

早在2021年,Amorepacific 董事長徐慶培宣布2025年願景:「以『Live Your New Beauty『為口號,將創造讓所有顧客找到屬於自己的美,打造使之獲得實現的未來。」AP實驗室於同年成立,主力倡導結合頂尖醫學護膚技術和創新活膚成分的產品配製流程,2024年初全球發佈AP BEAUTY,背靠集團逾70年的護膚科研,以及超過3,000項專利,開拓高端醫學護膚領域,可見AP BEAUTY是集團實踐2025年願景的重要項目。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。