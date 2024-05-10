人不可以貌相！睡眠不足是肌膚老化關鍵？來自LG、SUQQU、Sisley的緊緻肌膚產品推介，凍齡不是夢！

近日城中熱話之一是76歲老人與聲稱自己43歲的少妻（？），上《東張西望》求助被五名子女離棄與及遭擅自提取450萬事件。有幾位朋友分別在社交媒體討論，「她是否申請身份證時報細十年？」、「她完全唔Keep個樣？」、「難道證明真愛與外表無關？」，最新報導指該名女子年齡報大了三年（？？？）唔……真的人不可以貌相。

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「年齡只是數字」是理想的價值觀，但在網媒世界，這些數字就是流量密碼，用來比較、取笑、讚美也好，總會得到很多流量和互動率。

事實是，有人得天獨厚，永遠看來比實際年齡小，有人Skip了青春期，自小已有一副成人臉，每個人的外型都不一樣，所以說保養目標應該是某種狀態（如體型、髮量和皮膚質素），而不是特定Style。予人好感的外型外貌，則與態度氣質修養打扮有關，只靠大家後天努力各自修行，雖知品味是有錢都買不到的啊！

說回女士保養，當你視保養保健為寵愛自己的生活方式，以身心健康為大前提，便不會產生不必要的壓力。面對老化人人平等，但幸運地現時已有很多方法可以延緩老化，而有一種生活習慣非常關鍵，那就是優質睡眠。

長壽和再生醫學專家Neil Paulvin博士經過多年的研究和經驗，發現一個關鍵因素似乎是加速老化的最大元兇：睡眠不足。

Paulvin博士表示睡眠不足是導致人看起來、感覺到和實際上過早變老的主因。然而，即使大部份人知道充足優質睡眠是長壽和健康的關鍵，甚至可以保護大腦因認知能力下降而影響記憶力、注意力和學習能力，然而很多都市人出於不同原因願意犧牲睡眠時間。

當睡覺時身體會進行自我修復。每晚七至八小時睡眠有助於改善細胞和組織健康、認知功能、免疫力、能量水平和新陳代謝。而睡眠不足會導致各種健康問題，如高血壓、憂鬱、肥胖、中風、糖尿病和心臟病。

此外，睡眠不足還會令臉上提早出現皺紋，並對皮膚的外觀和健康產生負面影響，同時也會降低認知功能和運動技能，甚至做出正確決定的能力，削弱免疫系統，讓人更容易生病。

想肌膚緊緻光澤的確要下點功夫，選用合適的護膚品，定時面部按摩以及家用美容儀都大有幫助，以下是我近期的心水推介。

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最近引起我注意的LG Pra.L Intensive Multicare 五合一美容儀（推廣價$5490），以 5 種專業技術來增強肌膚彈性，包括RF射頻、超聲波導入、離子導入、微電流及紅光LED。射頻能刺激膠原蛋白生長，而微電流可改善內外皮膚彈性，紅光LED則能修復受損的皮膚。Intensive Multicare 還通過低頻超聲波增強護膚品營養的吸收效果，並使用離子導入技術來促進護膚營養的吸收。此外，冷卻功能(Cooling Mode) 則能通過低溫療法降低皮膚溫度，提供舒緩和鎮靜的效果，達至收細毛孔的功效。

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機身以人體工學 Y 形設計，「密集護理頭」用於提升肌膚彈性和促進護膚品吸收，「冷卻護理頭」用於為皮膚降溫。位於密集護理頭頂部的「眼部護理頭」專為溫和呵護眼周和法令紋的敏感肌膚。日前發佈會試用過，機身比較有份量，操作簡單方便。

查詢：https://www.instagram.com/lghongkong/

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SUQQU登陸香港，朋友立即去購買的不是其皇牌粉底，而是Designing Massage Cream顏筋按摩霜，「之前用過一瓶，跟著影片做GANKIN Massage ，面部線條立即提升，效果好顯著。」

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3分鐘GANKIN Massage 顏筋按摩，只需 3 分鐘，舒解臉部肌膚，促進淋巴、血液循環，緊緻臉部輪廓線條，讓肌膚透出紅潤光澤，大家不妨跟著試試！

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我喜歡的其中一款面霜 SISLEŸA L’Intégral Anti-Âge活膚再生駐顏霜 （$3,600），新加入輕盈啫喱質感的水凝霜配方。適合混合性至油性肌膚，賣點是糅合超過50種抗衰老活性成分，有效抵禦皺紋、下垂、暗啞等衰老現象。清爽配方芳香依舊， 散發薰衣草和墨角蘭精油香氣。適合喜歡簡單護膚程序便能改善所有老化跡象的人士。

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