梁朝偉劉嘉玲夫妻檔出演護膚品微電影預告！法日貴婦品牌Evidens de Beaute，源自一份丈夫送給妻子的禮物？

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梁朝偉首次擔任護膚品代言？非也。上星期，劉嘉玲在社交媒體釋出一條短片，背景是兩夫婦的法國南部之約-Evidens de Beaute「時光 以愛為本」微電影預告，完整版將於明日（5月18日）推出。

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劉嘉玲多年來擔任美妝廣告代言不多，最近一次是在香港拍攝Chanel Sublimage宣傳企劃，至於Evidens de Beaute，網上翻查資料，早於2013年已在港舉行過一次星光熠熠的開幕活動，劉嘉玲是主要嘉賓，當時她表示是支持朋友。11年後的今日「Evidens de Beaute伊菲丹品牌代言人劉嘉玲女士攜先生 梁朝偉」的同框演出，記憶中梁朝偉未曾拍過護膚品廣告，相信除了講金都一定要講心吧！

今次的微電影有別於大多護膚品在完美燈光下展現完美膚質，反而在自然休閒的氛圍下，展現有愛的夫婦，一同Age Gracefully的幸福自在。劉嘉玲在片中表示：「一路變係好事，只要變得愈來愈好，愈來愈飽滿。」「每個女仔在不同年齡階段都有不同的美。」

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其實Evidens de Beaute的品牌故事都與夫婦之愛有關係，與梁氏夫婦非常配合呢！

1997年，法國貴族Charles-Édouard Barthes在東京出差時，遇上了他的太太，富士電視台著名女主持人中村江里子Eriko。Charles發現來巴黎定居的妻子，總是因為敏感肌膚找不到合適的護膚品而煩惱，於是他決心尋遍優秀的生物學家，研製出卓越而温和的配方，創造了Evidens de Beaute作為送給自己太太的禮物。

「Evidens首先是向與我共同生活了20多年的女子Eriko的真愛表達。 」Evidens在拉丁文的意思是「可感知的，可明顯被察覺到的，顯而易見的。」Charles表示為妻子開發護膚品時，希望客戶知道她們可以完全信賴產品質量，因為丈夫顯然只想給妻子最好的。Charles甚至還將流傳了8個世紀的家族徽章作為品牌logo，象徵家族名譽和品質保證。

Evidens創辦人是法國人，品牌最初在法國推出，但產品的研發和生產都在日本，因此品牌具有法國和日本的雙重DNA，每種成分都是根據產品中不同成分的協同效應而精心選擇，針對所有肌膚類型，特別是敏感肌膚的抗老奢華保養品牌，也被喻為Old Money、Quiet Luxury的護膚品。

Evidens de Beaute香港的銷售點不多，主要在Rosewood Hotel和DFS專櫃，據知2022年國內企業水羊股份與品牌達成控股權收購協議，水羊股份並不參與公司日常經營，創辦人繼續擔任CEO，品牌與團隊保持獨立營運，難怪Evidens de Beaute除了歐美地區之外，也積極開拓國內市場了。

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Evidens de Beaute齊備面部、身體及頭髮護理產品，至於最受歡迎的皇牌則是被稱為貴婦面膜的The Special Mask（$1750／50ml） ，這款集合亮膚、保濕修復和拉提嫩滑的面膜，蘊含品牌獨家抗衰老成分三重膠原蛋白，專門用於喚醒、拉提和嫩膚，其配方的核心是源自法國南部的La Foux泉水，以純淨的品質和驚人的補水和修復特性而聞名，此外，結合抗衰老成分和沁涼薄荷，發揮真正的醒膚效果，令肌膚愈顯清新、光潔、不乏油光，帶來即時持久的健康光澤，將面膜冷凍後使用可提高護膚美顏功效。

查詢：https://www.instagram.com/evidensdebeaute/?hl=en