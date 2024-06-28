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28/06/2024

夏日曬後護膚急救：PHB薰衣草蘆薈啫喱、Kiehl’s金盞花爽膚水、mtm labo鎮靜補濕面膜，低剌激紓緩紅腫！

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　上半年經過幾次陽光猛烈的日子出遊和戶外活動後，發現即使有塗足防曬，由於大量流汗，仍然會有機會曬紅皮膚，所以每次出遊，我都會帶備有迅速紓緩止癢功效的蘆薈啫喱，而平日出街也會帶冰涼去汗淨味紙巾為肌膚降溫，但注意這類清涼產品都含帶薄荷成份，如對薄荷敏感便不宜使用了。

 


PHB 皇牌薰衣草啫喱 Lavender Hero Gel  $220/ 150ml

 

　　這款是我家中常備的薰衣草蘆薈啫喱，有機蘆薈基底加入有機薰衣草精華、有機山金車花精華及有機柬樹油 ，能舒緩痕癢不適、冷卻鎮靜肌膚和保濕滋潤，適用於面部、全身、頭皮和頭髮。

 

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　　萬一肌膚真的曬紅了，應該怎樣處理？如果情況不嚴重，可首先嘗試冷敷降溫，輕微曬傷影響範圍通常到表皮層，容易產生紅、腫、發熱、痛、癢等現象，為肌膚「降溫」是當前急務，建議不要直接用冰敷，因為溫度過低容易凍傷，可用雪櫃的罐裝飲品，或是用雪凍的毛巾「冷敷」在曬傷位置，反覆冷敷至肌膚不熱不痛為止。

 

　　肌膚曬傷後最佳處理方法是先鎮靜，因為曬傷的角質細胞，補充水分也是徒勞無功，所以曬後處理應以舒緩鎮靜優先，選擇抗炎抗敏的成份，例如蘆薈、甘草和洋甘菊等等。若過後有脫皮情況也要順其自然，不要過度刺激皮膚，這時候進行集中補濕反而更適合。

 


Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner 金盞花植物精華爽膚水  $385/ 250ml

 

　　這款仿如能清熱氣的金盞花爽膚水，除了有金盞花成份外，更加舒緩乾燥的牛蒡萃取以及補水的紫草萃取，配方無添加酒精、香料、色素，能溫和調理肌膚平衡，除了可用作爽膚水外，當肌膚曬紅的時候，可濕敷冷凍的金盞花爽膚水，有助快速降紅保濕，亦可倒入小噴霧瓶，隨時當保濕舒緩噴霧使用。

 

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　　曬後肌膚非常脆弱，此時絕對不宜使用美白護膚品，包括果酸類、酒精、香料的護膚品要停用幾天，也要暫停容易刺激肌膚的磨砂。建議加強補濕護理外，亦攝取足夠水分及含維他命C、A的蔬果／補充品，幫助加速淡化色素。待皮膚狀態回復正常後，就可以使用美白護膚品以及溫和去角質產品，令膚色逐漸回復透亮。

 


mtm labo  custom-blended hydrating mask $1,070 /61g
這款啫喱面膜蘊含高效萃取及精華素，為極度乾燥及缺水的肌膚提供超卓保濕效果。透明質酸鈉、洋金菊及矢車菊萃取等補濕要素能防止水分再度流失，減少肌膚老化，令肌膚回復細緻亮澤。曬後肌膚可連續使用幾天加強鎮靜補濕效果。

 

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Dirty Springwash Shower Gel Dirty 沐浴露 － 自然防腐配方 $110/100g

 

　　戶外活動經過日曬，即使目測身體皮膚沒有問題的話也要注意護理，推介大家可用這款清涼的淋浴露為身體降溫，當中的薄荷腦及苦薄荷的組合帶來清涼的沐浴享受，而百里香精油則令肌膚散發清新草本香氣。淋浴後別忘了塗上蘆薈啫喱或潤膚露。

 

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