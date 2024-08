巴黎奧運 | 從香氛、美妝到護膚，享受奧運盛事！Officine Universelle Buly推運動鞋專用香水、Fenty Beauty贈化妝包予義工

巴黎奧運的Partner of the fresh scent 是 Eau Gymnastique($700/500ml),注意這並不是運動員的香水,而是運動鞋的香水,浪漫的Buly主張鞋履也有消臭尋香的資格,配方以微囊技術鎖香,獨特之處是賦予運動鞋一種悅人的獨特芳香:消除汗臭,讓運動鞋和各式鞋履歷久常新。

巴黎奧運2024開鑼,繼早前介紹個人護理企業P&G旗下第一次成為奧運合作夥伴- Olay推出Cleansing Melt 之外, 上星期我收到一封「信」,下款是 「Partner to the fresh scents of the Paris Olympics 」 - Officine Universelle Buly ,品牌於2017年獲得LVMH Luxury Ventures青睞,成為它們首個投資的香氛品牌。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。