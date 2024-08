Farm to Face：走進LUSH The Kitchen，親手製作天然薑黃面膜、清爽檸檬洗髮皂！

早前到香港LUSH The Kitchen「見學」,內容除了介紹品牌及參觀各項設施,品牌亦以本地生產的洗髮皂為主題,同時介紹全系列天然護髮產品,Farm To Face 工作坊則讓我們親自製作新鮮面膜。

