Farm to Face：走進LUSH The Kitchen，親手製作天然薑黃面膜、清爽檸檬洗髮皂！

LUSH給大家的印象可能是泡泡浴專家，每次朋友收到LUSH的汽泡彈都開心滿意，除了沐浴產品外，間中都會被新鮮面膜吸引，最近便買了Matcha面膜，檸檬綠茶香味的凍膜，喜歡它容易清洗，用後皮膚有光澤。

早前到香港LUSH The Kitchen「見學」，內容除了介紹品牌及參觀各項設施，品牌亦以本地生產的洗髮皂為主題，同時介紹全系列天然護髮產品，Farm To Face 工作坊則讓我們親自製作新鮮面膜。

每間LUSH店內以冰櫃陳列的新鮮面膜是招牌產品一碗碗像雪糕一樣的面膜，以安全性高的植物、天然土、果脂和精油等製成，品牌認為新鮮優質成分製成的美容品蘊含較高營養，更有效呵護肌膚，未經分解的新鮮成分具活性營養，包括良好功效的維他命、礦物質和酵素，而從植物和花朵萃取的精油亦是有效成分。

為了貫徹新鮮原則，蔬菜植物均採購自香港有機農場，製作面膜後的「廚餘」也會運回有機農場製作肥料。可能大家都會認為直接掉棄比運回農場更節省人力及成本，只能說方便看似最便宜，但看不見的代價可以非常大。

The Kitchen每星期小批量出產的新鮮面膜，賣點是全人手製作，店舖不定期舉辦新鮮面膜Workshop，面膜成份不是秘密，所有都詳細列明在包裝上。

今次我們製作的是薑黃面膜，材料有新鮮胡蘿蔔、生薑、杏桃乾、橙汁、薑黃粉、高嶺土和純素甘油（伴以輕鬆悠揚的音樂），基本上將所有材料攪拌至均勻，如此看來真的可以在家自己製作，不過就會缺少靈魂成份- LUSH總部為每款面膜調配的天然精油，獨特芳香來自神秘Recipe，就連員工也只知道成份，不知道比例。

薑黃面膜性質溫和，溫和去除肌膚上的老化角質，具抗氧化功效，提供維他命 C 和 A，能均勻膚色，令肌膚柔軟富光澤！不含防腐劑的面膜放於雪櫃冷藏，保鮮期為 28 天。

是次「見學」的另一重點是固體洗髮皂，這產品我認識已久，雖聽過朋友好評，但卻從未有興趣使用，總覺得洗髮皂得泡沫不足以應付長髮，試用後發現非常容易起泡，有改觀，會繼續用多幾次。

自然防腐配方的洗髮皂一直有支持者，亦是最受歡迎的裸裝產品，一件洗髮皂可用大約60次，等如3支110g的洗髮露，恆常有十種配方 ，間中會推出時令款式。根據品牌用家數據分析，洗髮皂推出至今已節省1.7億個塑膠瓶，相等於減少使用4千多噸的塑膠，數字頗為驚人！

香港LUSH出售的洗髮皂一直由日本The Kitchen生產，直至近年香港The Kitchen的規格升級，現時已在香港新鮮手製，供應港澳分店，除了可增加洗髮皂新鮮程度（從香味顏色可分辨出），亦可節省海外運費，所以售價亦下調至$110。

最受歡迎的是紅色的再新洗髮皂，內含肉桂葉、丁香苞及胡椒薄荷等成分，可刺激頭髮毛囊以促進血液循環；蕁麻及胡椒薄荷浸泡液幫助促進頭皮循環，幫助預防掉髮；迷迭香則可紓緩、鎮靜頭皮，為髮絲增加光澤。

當日工場出品是檸檬清爽洗髮皂，我們參觀材料攪拌及壓製過程，亦可親自壓製一件- 先約檸檬乾放在壓模底部，然後將已混合的固體皂粒搓成圓球，閂門後2秒，洗髮皂便壓成小圓餅。這款散發檸檬香的洗髮皂 — 西西里檸檬精油和鮮榨檸檬汁具潔淨頭皮和亮澤髮絲功效，適合偏油頭皮使用。

The Kitchen今次是首度開放，將來不排除有機會開放公眾參觀，大家可有興趣入廚？