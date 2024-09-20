繼「防彈老年團」後，韓國熟齡經紀公司THE NEW GREY進軍護膚市場！廣告主角竟是她們？

2019前New Balance The Grey Day 年度企劃起用了20個韓國素人大叔宣傳，大家可有印象？

參與這廣告的「大叔」和「爺爺」，是來自韓國熟齡經紀公司「THE NEW GREY」，這公司發展幾年，除了熟齡男女模特兒，更舉辦KOL訓練班，發展Community和E-commerce ，最近亦推出自家護膚系列，。

「THE NEW GREY」創辦人權正賢（譯名）當初希望扭轉大眾對熟齡、銀髮族的既有印象，賦予他們全新面貌，以「時尚」為媒介，打破年齡界限，拉近大家的距離。

權正賢認為南韓社會對「老人」的印象流於負面，然而不能改變的是全球人口高齡化，愈來愈多長者需要關照，卻與年輕人存在代溝而疏離；年輕族群亦因各種原因出現「厭老」氛圍。

年輕人也終有一日變老，若不促進相互理解，「厭老」將代代延續並陷入惡性循環。權正賢觀察到部分年輕人抗拒與上年紀的人互動；但若讓老年人穿著年輕一點，估計年輕人無差別的討厭程度會有所減少，變得更容易展開對話，這亦是THE NEW GREY成立的初心。

權正賢於2014年推出「新銀髮族」企劃，專為中老年男性提供有償的時尚打扮諮詢服務，接受一般子女或想改變造型的銀髮族申請，讓原本平凡的中老年人改變造型，並為其拍攝照片與海報和推出雜誌。

「新銀髮族」企劃進行一段時間後，準備招募「長輩模特兒」之際，剛好有幾位大叔找上門，他們便成為現時被稱為「防彈老年圖」的8人網紅組合「大叔們」。這些來自不同領域、平均年齡超過60歲的「大叔們」，有畫家、焊工、牧師到知名企業退休主管，大叔們換上年輕人常穿的Casual或Smart Casual行政服裝，挑戰社交媒體上熱門的流行舞蹈，意想不到地透過他們的自信舞步在TikTok爆紅，不僅有年輕人向他們請教穿搭技巧，還和他們像朋友一樣聊天對話。亦因為這隊組合的成功，THE NEW GREY從原本的「打造時尚爺爺」延伸到其他工作，除了TikTok短片，還有各種業配工作甚至廣告，合作單位包括New Balance、BMW和Canon等國際知名品牌。

「大叔們」的成功啟發THE NEW GREY於2022年開設熟齡網紅學院THE NEW GREY CLUB，為50歲以上想成為網紅、內容創作者的熟齡人士提供攝影、影像編輯、穿搭技巧、短影音拍攝等課程。

韓國大叔大嬸常有「穿華麗、繽紛的衣服才是時尚」的觀念，但THE NEW GREY CLUB傳授給學員們的穿衣原則是拒絕有花紋、華麗的衣服，不鼓勵學員購買昂貴的名牌，並要他們拋去鮮豔花紋和誇張撞色的穿衣品味，教他們以簡單、素色的經典單品搭配，不必花很多錢也可以優雅時尚。

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THE NEW GREY 現時既有「大叔」Ajusshi 亦有「大嬸」Ajumma ，就IG觀察（TikTok無從得知），大嬸的reels似乎比大叔更有迴響！

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三位大嬸在官方IG的出鏡率甚高，更是THE NEW GREY最近推出的護膚品廣告主角，這套護膚品的包裝時尚簡約，用法簡單，針對熟齡女士因更年期的荷爾蒙變化，雌激素和黃體激素水平下降，皮膚會變得更薄、失去彈性並變得乾燥，配方主要成份是人參，能保護皮膚免受外部壓力的影響，促進皮膚再生，有助保持健康膚色，恢復肌膚彈性和水分。

這套產品已在Amazon上架。

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