Threads用家大推！LUSH鎂鹽按摩芭：紓緩肌肉疲勞+放鬆身心靈，是一件難求的助眠好物？

上星期到LUSH 中環ifc 新店參觀，當日的焦點是率先在大中華區推出全球慈善項目產品 — 西瓜香氛皂，當中含有濃郁亞麻籽浸泡液，能清潔和滋潤肌膚，所有利潤將捐贈予專門的慈善項目，為加沙兒童們提供緊急並專業的心理創傷輔導及支援。另一款獨家產品則是代表LUSH元祖店的高街 29 號香水（$500／30ml），糅合了青檸、西西里檸檬、依蘭依蘭、零陵香豆和檀香，彷彿走進位於英國多塞特郡普爾高街 29½ 號第一家LUSH元祖店。

品牌代表問我可有試過鎂鹽按摩芭？鎂鹽配方未試過，但按摩芭早已試過了，當時也曾帶給按摩師幫我按摩，但他似乎覺得不夠好推，所以我就當潤膚膏使用。正因為它對我來說不是新產品，所以當天甚至沒有拍照。

當晚看Threads才發現LUSH鎂鹽按摩芭正是熱搜，台灣、日本、韓國、香港已經接近斷貨（我已問過香港將於11月初返貨）連帶其他不含鎂鹽的按摩芭的銷量都上升，而這股購買熱潮已蔓延到歐美和澳洲，有澳洲的LUSH員工在Threads發文： 「在十月的前兩週鎂鹽按摩芭的銷售從2%漲到現在是148%！是不是在澳洲的台灣人都跑去買這個了？」

究竟發生了甚麼事搞到大家如此瘋狂？

簡單來說，9月10日台灣用家gisele0219在Threads發文表示用完LUSH鎂鹽按摩芭，當晚無夢深眠，但缺點是軟身且用得很快。想不到這分享引起很多「失眠人」的關注，紛紛到LUSH購買，用後又立即分享試用後感，粗略觀察，這產品有大比數正面評價，即是用後真的有助睡眠，同時亦有很多人分享LUSH購物體驗的美談，不同地區的台灣人／香港人開始實地報導這款產品的存貨量等等，這是典型的UGC（User Generated Content），由於用家眾多，購買熱潮仍然持續發酵，各地人士開團代購，似乎仍很多人都有興趣試用這款按摩芭。

通常一件潮物爆紅，多人談論就會有不同意見，又或者下期被消委會挑選作測試樣本，有些網友會質疑是否「智商稅」？又會有專家／醫生提供專業意見，或建議其他替代物，總之沸沸揚揚！

鎂鹽絕對不是新發現，市面上（如iHerb）有很多內服外用的鎂鹽產品，甚至有些用家會自己調配產品使用。LUSH官網說明：「LUSH提供多款含鎂的產品，當中的碳酸鎂（magnesium carbonate）和三矽酸鎂（magnesium trisilicate）尤其常見在粉末狀產品，它們具防結塊、吸濕功效，是固體祛味磚等產品的理想成分。而氯化鎂（magnesium chloride）及硫酸鎂 （magnesium sulphate／sulfate）則是普遍認為具放鬆肌肉及助眠功效的含鎂化合物。硫酸鎂是瀉鹽（Epsom salts）的化學名稱，廣泛用於浴鹽，能締造極致放鬆的浸浴時光。氯化鎂亦能用於浸浴，而常見用法為溶於水，製成鎂油；相比起瀉鹽，鎂油的滋潤質感更容易滲透肌膚，尤其適合用於按摩。過去幾十年，有關鎂的外用效果討論不斷 — 有研究建議於肌膚直接使用或浸泡鎂油（氯化鎂溶液）， 有助成分滲透肌膚表層，經血液吸收至體內；但對於鎂的體外吸收成效，仍有待更多研究支持。」

換言之，鎂鹽按摩芭並不是新奇產品，如果你喜歡其香氣，又願意睡前花少許時間按摩，的確是一試無妨的產品。買不到也不用著急，這款不是限量產品，只是供貨較為緊張，如果真的好急切體驗鎂鹽效果，市面上也有同類產品。本地LUSH亦有溫馨提示，可用於足浴或浸浴的Deep Sleep甜睡時光瀉鹽方塊（$90），同樣有紓緩肌肉痠痛不適及助眠效果，實體店和網店仍有供應。