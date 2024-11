快閃 Cosmoprof Asia 2024：一分鐘微針面膜、超聲波護髮夾、傳統鍋煮肥皂，盤點有趣日韓美容產品！

View this post on Instagram

2月面世的Fractional CC則是Made In Japan微針精華品牌,Fractional CC Needle Serum C 30ml,每瓶含約15萬針頭,能收細毛孔,令膚色光亮透白。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。