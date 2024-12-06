細胞廢棄物的美容成分，可減少炎症+促進細胞更新？幹細胞外泌體護膚品有用嗎？

早前聽從事美容業的朋友說今期流行的美容成分是「外泌體」，簡單搜尋資料看看，去年台灣有關「外泌體」曾一度出現亂象，除了很多保養品和壯陽藥物都在大力宣傳含有外泌體成分，聲稱能治療柏金遜病、失智症和抑鬱症等等，當然以上宣稱並沒有足夠的醫學數據支持，根據去年的台灣法例，任何宣稱涉及外泌體的醫療行為或藥品都是違法。

外泌體（Exosomes）是甚麼呢？

外泌體（Exosome）是細胞所分泌30-150奈米大小的微型囊泡，由細胞內部形成，然後釋放到細胞外。這些微小囊泡由脂質雙層結構構成，內部含有蛋白質、核酸、脂質和多種生長因子（Growth factors）。

外泌體，起初被認為是細胞的代謝廢物；近年被廣泛研究後發現，可以在不同細胞之間傳遞訊息，在生理和病理過程中發揮關鍵作用，包括免疫反應、細胞增殖、發育、血管生成、抗老化以及腫瘤進展。

由於各種細胞都能分泌出其特有的外泌體，並攜帶相對應的生物分子，因此科學家認為，外泌體極具潛力用於診斷疾病、做為藥物載體、治療疾病。外泌體的來源相當多樣化，包括各種器官細胞、動物細胞、植物細胞和微生物。各種細胞都能夠產生外泌體，但不同細胞產生的外泌體功能各異。

人類外泌體護膚 台灣第一和唯一

上星期終於有機會接觸外泌體，收到台灣寄來的艾萬霖 ExoOne Bio人類外泌體成分生長因子和蛋白質護膚品。坦白說，要不是曾訪問過Dr.Wu本尊，MIT（台灣製造）的護膚品對我沒有太大的吸引力。但「人類外泌體成分生長因子」就引起我的注意，再做一下資料搜集，原來大有來頭！

艾萬霖生技於2020年底創立，台灣第一家外泌體（Exosome）新藥開發公司，在新藥開發尚處於前臨床試驗階段，先推出外泌體保養品系列產品，這也是目前台灣唯一合法，獲衛生福利部核准使用的人類來源外泌體保養品。

「艾萬霖生技」的創辦人是台灣前衛福部長林奏延醫生，他帶頭推動「外泌體產學聯盟」成立，目標是開發新藥針對各種退化性疾病，並約MIT外泌體發展成產業打入國際市場。而外泌體保養系列則為公司製造利潤，用以支持新藥開發。

艾萬霖採用的是人類臍帶幹細胞所分泌出來的外泌體，相較於其他來源，由臍帶純化出來的外泌體更年輕更強效，配合獨家外泌體純化及分離技術，目標是要超越國際水準，La Première系列已取得國際化妝品成分命名法（INCI）認證。

外泌體被局部塗抹時，它可以深入皮膚，有刺激膠原蛋白生成、減少炎症和促進細胞更新的作用。這使得肌膚更加年輕、光彩和健康。

ExoOne Bio現有兩款系列，共有四款產品，看過公司背景和產品成分後，立即有試用意慾，有機會再分享試用效果！（香港暫未上架，有興趣的朋友要上網訂購了）

La Première Rejuvenation Ampule 女神安瓶：每瓶含有 230 億顆外泌體，結合富勒烯、海茴香與多種胜肽，幫助淡化皺紋、提升肌膚彈性，使用七天即可感受逆齡煥膚效果。

La Première ExoHair Essence 初髮本液：每瓶蘊含 2600 億顆合法人體外泌體，搭配複方養髮組合，持續使用八星期，髮根刺激可增加三倍。

Jour Un Flawless Essence寵愛精華液：蘊含 230 億顆合法人類外泌體，並結合富勒烯、可延緩老化的海茴香、緊緻玻尿酸和益生菌，提升肌膚彈性，減少皺紋，緊緻毛孔。

Jour Un Princess Whitening Mask公主面膜：每片含有 80 億顆人類外泌體，並加入可延緩老化的海茴香、高度保濕結構玻尿酸與水膜磁、延緩老化緊膚藻和多胜肽等，能提升肌膚彈性，減少皺紋，緊緻毛孔。

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