Pantone 2025年度代表色「摩卡慕斯」：以安靜奢華的色調，打造完美髮色、美甲與彩妝！

Pantone宣布2025年度代表色：Mocha Mousse

在 Instagram 查看這則貼文 PANTONE（@pantone）分享的貼文

Pantone副總裁Laurie Pressman表示：「Mocha Mousse是一種基本色，一個時尚界愛用的色調，它被視為謙遜、與大地相連的色彩。」Pantone執行總監Leatrice Eiseman 補充：「Mocha Mousse能注入微妙的優雅，呈現出一抹低調而有品味的魅力。」

隨著疫情成為過去，世界準備好迎接更柔和、更安靜的快樂。Pantone 希望傳遞一種平靜而穩定的情緒，幫助人們感受和諧。Mocha Mousse是一種溫暖、濃郁的棕色色調，既溫暖又讓人感到平靜，如果用時尚的詞彙來形容，Mocha Mousse則代表「低調奢華」。

溫暖的Mocha Mousse帶有淡淡的紅色或紫褐色調，讓人聯想到輕盈的Mousse甜點。Pantone執行董事Lee Eiseman表示：「雖然我們可將它歸類為大地色，但當它在絲滑材質展現，整體感覺便不一樣。我們稱它為『感官暖色』，因為它不僅溫暖視覺，也喚醒了嗅覺與味覺！」

看到Mocha Mousse這顏色，想起朋友常說的「美拉德」色系-「美拉德」源於烹煮食物時所產生的美拉德反應，其色澤變化像是不同層次的大地色系，所以不僅棕色，咖啡色、朱古力色、焦糖色、紅磚色、芥黃色、橘色、杏色都是美拉德風格，而柔和的Mocha Mousse是舒適的中性色，可以融入多種風格，化妝打扮都可輕易用到。

美甲

Mocha Mousse色系一向都是美甲的熱選色調，既襯膚色又顯白，而且容易配襯不同的打扮風格，無論是單色、漸變和畫花，也予人整齊優雅的印象。

View this post on Instagram A post shared by OPI (@opi)

View this post on Instagram A post shared by hinako osawa￤nailist￤nakameguro (@hinako__osawa)

在 Instagram 查看這則貼文 Hannah Quarton（@beautyclubhq）分享的貼文

髮色

棕色一直被視為能配合不同膚色髮型都適合的顏色，Mocha Mousse這類柔和棕色好處是可以讓髮質顯得柔順，也能增加髮型的空氣感，更重要的是即使頭髮長了也不會太明顯，上色前不用漂髮，是非常好入門的顯白髮色。

在 Instagram 查看這則貼文 NANAMI TAKADONO（@nanaquality）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 NANAMI TAKADONO（@nanaquality）分享的貼文

美妝

若說到Mocha Mousse顏色的彩妝，幾乎每一個品牌都會有推出單品，挑選完妝效果優秀更為重要，最近我的頭號心水推介是SUQQU，一直在用的是Signature Color Eyes 02 Youkouiro $500（這色號在日本也非常暢銷），右邊的正是Mocha Mousse色系，眼影非常貼服持久，而且顯色度高，質感細緻。

在 Instagram 查看這則貼文 SUQQU | スック（@suqqu_official）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 SUQQU | スック（@suqqu_official）分享的貼文

一向對棕色系唇膏不感興趣，但SUQQU Moisture Glaze Lipstick 晶采潤艷唇膏$430絕對是例外，這三款顏色吸引之外，水亮質感能淡化唇紋令唇型更豐滿。

在 Instagram 查看這則貼文 SUQQU | スック（@suqqu_official）分享的貼文

結合柔滑啞緻及透亮閃爍2種質感的Mocha Mousse色系眼影。

蘊含植物鎖色複合物，同時加入有機紅莓水及有機蘆薈的保濕護唇配方，高達77%水分，香甜的紅桑子香味，妝效持久啞緻不脫色。

蘊含15%角鯊烷，強效鎖水保濕長達24小時。創新 Oil-in-gloss 技術呈現晶瑩剔透的飽滿唇色，完美包覆滋養潤唇油，塑造玻璃光感唇妝。