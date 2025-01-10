2025年Estée Lauder美妝新鮮事：舒淇成為全球護膚代言人、聯乘Ladurée推限量化妝系列！

踏入2025年的第一星期，Estée Lauder 已宣布了兩件我覺得興奮的事，第一件就是邀請了舒淇成為Global Skincare Ambassador 全球護膚代言人，舒淇能得到這張大Contract實在可喜可賀！雖然她已是 Estee Lauder旗下Tom Ford Beauty的代言人，但能夠拿下 Estée Lauder 全球護膚代言，實在是一件大事。舒淇來自台灣，植根香港，貴為活躍中港台的國際級影星，又有公認美貌，敢說，暫時後無來者。

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舒淇日前出席Estée Lauder活動，以招牌蓬鬆長捲髮搭以黑色露肩長裙現身，既Classic又散發美豔優雅的女神氣場，一如以往是大場面的造型優異生。今次她以Soft Smoky眼妝配合飽和度偏低的裸棕豆沙粉唇色，水光感質地隨著光線變化散發微微光澤，迎合今年流行的Mocha Mousse妝容趨勢。

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出道近30年仍然能保持上佳狀態和自然美態，本尊說48或50對於她來說沒甚麼分別，當然是最有說服力抗衰老護膚品的不二人選，但我更相信她是得天獨厚和長期在愛情滋潤下的成果。

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Estée Lauder x Ladurée聯乘限量化妝系列

Estée Lauder 第二件令我驚喜的事，就是本月17號在日本推出Ladurée聯乘限量化妝系列。

美妝愛好者應該記得2012年首次登場得Les Merveilleuses Ladurée化妝系列，這是日本Albion集團與1862年創立的Ladurée的合作品牌，由日本開發、法國授權的彩妝品牌「Les Merveilleuses Ladurée」正式於2012年1月誕生，初登場便以模仿玫瑰花瓣的絕美胭脂成為話題商品。

可是熱潮過後，Les Merveilleuses Ladurée業績持續低迷，加上當時受到全球疫情影響，2021年3月其年銷售額較上一年銳減44.6%，Albion集團終止合約，並於2022年6月前完全收攤。

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一年半後，Ladurée與美國Estée Lauder合作，既意想不到又有新鮮感，記憶中Estée Lauder與其他品牌的聯乘合作不多，當年的Tom Ford和Victoria Beckham在推出聯乘系列試水溫後都發展為獨立品牌，未知今次Ladurée的發展如何，但單看今次Ladurée的聯乘產品，比起當年TF和VB更吸引。

Estee Lauder x Ladurée有限量版唇油套裝，三款顏色可單獨使用或將塗在唇彩上，靈感來自Ladurée的馬卡龍，散發淡淡的玫瑰和雲呢拿香味。

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限量版唇膏套裝

Estee Lauder標誌唇膏換上限量版包裝，Ladurée標誌性綠色和優雅印花！包括全球最暢銷的玫瑰色#Liberious Rose和限量版#Indulgent。

Double Wear Second Skin Blur Cushion

以 Ladurée 啟發的兩種顏色限量版氣墊粉底，可遮蓋毛孔和其他肌膚問題，帶來自然絲滑的妝容。讓皮膚保持全天濕潤，同時減少油光。